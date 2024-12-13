Generator für Schulungsvideos zur digitalen Kompetenz: Fähigkeiten steigern

Steigern Sie die digitalen Fähigkeiten der Mitarbeiter mit ansprechenden Schulungsvideos. Nutzen Sie AI-Avatare, um die Videoproduktion für L&D-Teams zu vereinfachen und effektive Bildungsinhalte bereitzustellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Werbevideo für L&D-Teams vor, das zeigt, wie sie die Mitarbeiterschulungsvideos revolutionieren können. Dieses Video sollte eine professionelle, saubere Ästhetik mit dynamischen Übergängen und einer selbstbewussten, artikulierten Stimme haben. Beginnen Sie damit, HeyGens Text-zu-Video-Funktion zu nutzen, um bestehende Schulungsinhalte schnell in polierte Videosegmente umzuwandeln und Effizienz und Skalierbarkeit hervorzuheben.
Beispiel-Prompt 2
Ein auf kleine Geschäftsinhaber ausgerichtetes, 30-sekündiges Lehrvideo sollte die Einfachheit der Erstellung von Marketingmaterialien mit modernen Werkzeugen veranschaulichen. Dieses Video benötigt einen sauberen, minimalistischen visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und klarer, prägnanter Erzählung. Stellen Sie sicher, dass alle wichtigen Punkte mit Untertiteln/Unterlegungen verstärkt werden, um maximale Zugänglichkeit und Verständnis zu gewährleisten und die Einfachheit von einfachen Aktualisierungen zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Erklärvideo für Marketingteams, das die Leistungsfähigkeit eines AI-Video-Generators für die schnelle Inhaltserstellung demonstriert. Verwenden Sie ein elegantes, modernes visuelles Design mit ansprechenden Bewegungsgrafiken und einer überzeugenden, energetischen Stimme. Dieses Video sollte die Fähigkeit von HeyGen betonen, AI-Avatare zu nutzen, um schnell vielfältige Inhalte zu produzieren, die für das Ändern des Seitenverhältnisses und den Export für verschiedene Plattformen bereit sind.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Generator für Schulungsvideos zur digitalen Kompetenz funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und informative Schulungsvideos zur digitalen Kompetenz mit AI-gestützten Tools, die die Inhaltsentwicklung für L&D-Teams vereinfachen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Fügen Sie Ihre Inhalte zur digitalen Kompetenzschulung in den Editor ein, um Ihren Text sofort in Videoszenen umzuwandeln, indem Sie unsere Text-zu-Video-Funktion nutzen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Wählen Sie einen AI-Avatar als ansprechenden Präsentator für Ihre Schulung zur digitalen Kompetenz, um Ihrem Video ein professionelles und nachvollziehbares menschliches Element hinzuzufügen.
3
Step 3
Erstellen Sie Ihre Sprachübertragung
Fügen Sie eine natürlich klingende AI-Sprachübertragung hinzu, um Ihre Inhalte zur digitalen Kompetenz zu erzählen und eine klare und konsistente Vermittlung für alle Ihre Lernenden zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Schulungsvideo
Überprüfen Sie Ihr fertiges Schulungsvideo zur digitalen Kompetenz und exportieren Sie es dann im gewünschten Seitenverhältnis, bereit für die sofortige Verteilung an Ihr Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe digitale Konzepte vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Themen zur digitalen Kompetenz in klare, verständliche Erklärvideos, die komplexe Informationen für alle Lernenden zugänglich und verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Schulungsvideos?

HeyGen fungiert als fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Ihre Skripte in ansprechende Schulungsvideos mit lebensechten AI-Avataren und professionellen AI-Sprachübertragungen verwandelt. Die benutzerfreundliche Plattform vereinfacht die Videoproduktion und macht es L&D-Teams leicht, hochwertige Bildungsinhalte mit einfachen Aktualisierungen zu erstellen.

Kann HeyGen Schulungsvideos zur digitalen Kompetenz mit realistischen AI-Avataren und Sprachübertragungen erstellen?

Ja, HeyGen ist hervorragend als Generator für Schulungsvideos zur digitalen Kompetenz geeignet und erstellt überzeugende Bildungsinhalte mit einer Vielzahl realistischer AI-Avatare und natürlicher AI-Sprachübertragungen. Diese leistungsstarke Kombination verbessert das Engagement und das Verständnis für alle Ihre Schulungsvideos.

Welche Möglichkeiten bietet HeyGen für zugängliche Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen verbessert die Zugänglichkeit von Mitarbeiterschulungsvideos durch automatische Untertitel/Unterlegungen und umfassende Branding-Kontrollen. Dies stellt sicher, dass die professionelle Videoproduktion inklusiv ist und von einem breiten Publikum klar verstanden wird, was Ihre gesamte Videostrategie unterstützt.

Bietet HeyGen Vorlagen, um die Videoproduktion für L&D-Teams zu beschleunigen?

Absolut, HeyGen bietet eine Vielzahl professioneller Vorlagen und Szenen, die speziell entwickelt wurden, um die Videoproduktion für L&D-Teams zu beschleunigen. Sie können diese Vorlagen einfach mit Ihrem Skript und Branding anpassen, um effiziente Inhalte zu entwickeln und einfach zu aktualisieren.

