Digitaler Kursvideo-Generator: KI für die Erstellung von Online-Kursen

Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos und Online-Lernkurse mit KI-Avataren für maximale Beteiligung.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 45-Sekunden-Video für Unternehmens-Trainer und L&D-Teams, das zeigt, wie HeyGens fortschrittliche AI-Avatare ansprechende und skalierbare Schulungsvideos liefern können. Der Ton sollte selbstbewusst und professionell sein und die klaren, dynamischen Visuals ergänzen, die die Anpassungsfähigkeit und Reichweite betonen und die Kraft der personalisierten Anleitung veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein instruktives 60-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das zeigt, wie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen zusammen mit automatischen Untertiteln die Erstellung von hochwertigen digitalen Kursvideo-Inhalten vereinfachen. Verwenden Sie einen sauberen, tutorialartigen visuellen Ansatz mit einer ermutigenden Stimme, um die Zuschauer durch den vereinfachten Videoproduktionsprozess zu führen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Video für E-Learning-Entwickler und Content-Marketer, das die Wirkung von HeyGens fortschrittlicher Voiceover-Generierung und umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung bei der Erstellung dynamischer Online-Lernkurse demonstriert. Der visuelle und akustische Stil sollte lebendig und informativ sein, um effektiv Aufmerksamkeit zu erregen und komplexe Informationen zu vermitteln, um das Bildungsengagement zu verbessern.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der digitale Kursvideo-Generator funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Kursinhalte mühelos in ansprechende, hochwertige digitale Videos, um die Online-Lernerfahrungen Ihres Publikums zu verbessern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Kursinhalte
Beginnen Sie damit, Ihr Kursskript einzugeben oder vorhandene Materialien zu konvertieren, um mit dem digitalen Kursvideo-Generator erste Videoinhalte zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar und eine Stimme
Verbessern Sie Ihre Online-Kurs-Videos, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren wählen und professionelle Voiceovers generieren, um Ihre Inhalte nahtlos zu erzählen.
3
Step 3
Fügen Sie interaktive Elemente und Design hinzu
Integrieren Sie interaktive Inhalte wie Quizze oder Bewertungen und passen Sie Ihre Schulungsvideos mit verschiedenen Vorlagen und Branding-Kontrollen an, um das ästhetische Erscheinungsbild Ihres Kurses zu treffen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihren Kurs
Sobald alles fertig ist, exportieren Sie Ihre hochwertigen Schulungsvideos für verschiedene Plattformen oder integrieren Sie sie direkt in Ihr LMS, um einen einfachen Zugang zu all Ihren Online-Lernkursen zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Spezialisierte Bildungsinhalte optimieren

Erstellen Sie klare, prägnante Videoerklärungen für komplexe Themen, um das Verständnis und die Beteiligung in spezialisierten Bildungsbereichen zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Online-Kurs-Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Pädagogen und Content-Erstellern, effizient hochwertige Online-Kurs-Videos mit seinem fortschrittlichen AI Video Generator zu produzieren. Sie können Skripte in ansprechende Videolektionen mit AI-Avataren und dynamischen Szenen verwandeln und so Ihren Online-Kurs-Erstellungsprozess optimieren.

Unterstützt HeyGen Anpassungs- und interaktive Funktionen für digitale Kursinhalte?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre digitalen Kursvideos, einschließlich Branding-Kontrollen und einer reichhaltigen Vorlagenbibliothek. Sie können auch AI-Avatare nutzen, um ansprechende, interaktive Lernerfahrungen zu bieten, die Ihre Inhaltserstellung wirklich einzigartig machen.

Kann HeyGen bei der Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos für diverse Zielgruppen helfen?

Absolut. HeyGen erleichtert die Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos, sodass Sie globale Zielgruppen effektiv erreichen können. Unsere Plattform unterstützt die Generierung von Voiceovers und Untertiteln, um sicherzustellen, dass Ihre Bildungsinhalte für Lernende weltweit zugänglich und ansprechend sind.

Wie wandelt HeyGen vorhandene Materialien in KI-gestützte Kurse um?

HeyGen fungiert als leistungsstarker KI-Kursgenerator, der es Ihnen ermöglicht, vorhandene Textinhalte oder Skripte einfach in professionelle E-Learning-Videos zu verwandeln. Diese Fähigkeit beschleunigt die Inhaltserstellung erheblich und hilft Ihnen, umfassende KI-gestützte Kurse effizient zu erstellen.

