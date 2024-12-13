Digitaler Kampagnenvideo-Macher für beeindruckende Werbekampagnen

Erstellen Sie hochwertige Videoanzeigen in Minuten mit AI-Avataren, um Ihr Zielpublikum effektiv zu fesseln.

Erstellen Sie ein lebendiges 30-sekündiges digitales Kampagnenvideo, das eine neue Produkteinführung präsentiert und sich an Kleinunternehmer richtet. Nutzen Sie HeyGens umfangreiche "Vorlagen & Szenen", um schnell ansprechende visuelle Inhalte mit dynamischen Textüberlagerungen und einem modernen, schwungvollen Audiotrack zu erstellen, damit Ihre Botschaft als überzeugender "digitaler Kampagnenvideo-Macher" sofort Aufmerksamkeit erregt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine ausgefeilte 45-sekündige Videoanzeige, die sich an Marketingfachleute richtet und B2B-Leads für eine Softwarelösung generieren soll. Präsentieren Sie einen professionellen "AI-Avatar", der eine prägnante, überzeugende Botschaft mit klarem, autoritärem Ton vermittelt, und nutzen Sie HeyGens Fähigkeiten, um Ihre Marke als anspruchsvollen "Videoanzeigen-Macher" zu etablieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 60-sekündiges Video für soziale Medien, das sich an Content-Ersteller und Influencer richtet, die ein bevorstehendes virtuelles Event bewerben. Verwandeln Sie ein einfaches Skript in eine dynamische visuelle Erzählung mit HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, indem Sie freundliche Avatare und eingängige Hintergrundmusik einbinden, um hochgradig teilbare "soziale Medienvideos" zu erstellen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine energiegeladene 30-sekündige Videoanzeige für E-Commerce-Unternehmen, die einen Blitzverkauf ankündigt und sich an Online-Shopper richtet. Nutzen Sie HeyGens leistungsstarke "Sprachgenerierung", um eine mitreißende, enthusiastische Erzählung hinzuzufügen, die Dringlichkeit erzeugt, und ermöglichen Sie es, "Videoanzeigen perfekt anzupassen" mit dynamischen visuellen Inhalten und einem schnellen Audiostil.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein digitaler Kampagnenvideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende digitale Kampagnenvideos mit intuitiven Werkzeugen, die Ihnen helfen, Ihr Publikum zu fesseln und Ihre Marketingziele zu erreichen.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr digitales Kampagnenvideo, indem Sie aus einer Vielzahl von professionell gestalteten Videovorlagen wählen. Diese vorgefertigten Szenen bieten eine solide Grundlage, die es Ihnen ermöglicht, Ihr Projekt schnell zu starten.
2
Step 2
Passen Sie Ihren Inhalt an
Personalisieren Sie Ihr Kampagnenvideo, indem Sie Ihren Text, Bilder oder Videos hinzufügen. Sie können auch AI-Avatare nutzen, um Ihre Botschaft zu präsentieren und Ihr Video ansprechend und einzigartig zu machen.
3
Step 3
Mit Branding verbessern
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke an, indem Sie Logos hinzufügen, benutzerdefinierte Farben wählen und Ihre spezifischen Schriftarten integrieren. Stellen Sie sicher, dass Ihr digitales Kampagnenvideo perfekt mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt.
4
Step 4
Exportieren und teilen
Sobald Ihr Video fertig ist, exportieren Sie es in verschiedenen Formaten und Seitenverhältnissen, die für verschiedene soziale Medienplattformen geeignet sind. Teilen Sie Ihr hochwertiges digitales Kampagnenvideo mühelos, um Ihr Zielpublikum zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Präsentieren Sie Kundenreferenzen mit AI

Entwickeln Sie überzeugende Erfolgsgeschichten und Kundenreferenzen in ansprechende AI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und Ihr Publikum zu überzeugen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als leistungsstarker digitaler Kampagnenvideo-Macher dienen?

HeyGen vereinfacht die Erstellung wirkungsvoller digitaler Kampagnenvideos mit seiner intuitiven Plattform. Nutzen Sie eine Vielzahl von Videovorlagen und AI-Funktionen, um professionelle Videos zu produzieren, die sich an Ihre Markenanpassung anpassen, und machen Sie Ihre Videomarketing-Bemühungen effektiver.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Videoanzeigen-Macher für soziale Medien?

Als führender Videoanzeigen-Macher ermöglicht HeyGen es Ihnen, ansprechende soziale Medienvideos effizient zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skript, um Videoanzeigen anzupassen, die Aufmerksamkeit erregen, und stellen Sie sicher, dass hochwertige Videos auf allen Plattformen mit flexiblen Seitenverhältnissen bereitgestellt werden.

Kann ich mit HeyGen Branding anpassen und professionelle Videos sicherstellen?

Absolut, HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Markenanpassung, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Logos, Farben und Schriftarten nahtlos zu integrieren. Dies stellt sicher, dass jedes Video Ihre einzigartige Identität widerspiegelt und Ihnen hilft, polierte, professionelle Videos zu erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Bietet HeyGen kreative Werkzeuge, um Videomarketing zu vereinfachen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Videomarketing mit seiner Suite von AI-gestützten Videotools einfach zu gestalten. Erstellen Sie mühelos Sprachüberlagerungen, fügen Sie automatische Untertitel hinzu und konvertieren Sie Text-zu-Video, um Ihren Produktionsprozess für ansprechende Inhalte zu optimieren.

