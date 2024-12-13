Digitaler Werbevideo-Macher: Erstellen Sie schnell ansprechende Anzeigen

Steigern Sie Ihre Social-Media-Anzeigen und kreativen Tests mit lebensechten AI-Avataren, um das Engagement für Performance-Marketer zu erhöhen.

Erstellen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges digitales Werbevideo für Performance-Marketer, das zeigt, wie mühelos sie neue Kampagnen starten können. Der visuelle Stil sollte elegant, modern und schnell sein, mit dynamischen Texteinblendungen und einer professionellen, autoritativen Stimme. Demonstrieren Sie die schnelle Erstellung vielfältiger Videokreationen mit 'Text-zu-Video aus Skript' und 'AI-Avataren', um ihre 'kreativen Tests' für optimale Kampagnenleistung zu optimieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Social-Media-Werbevideo, das auf Kleinunternehmer abzielt, die ihre Online-Präsenz steigern möchten. Das Video sollte eine helle, optimistische visuelle Ästhetik mit lebendigen Farben und sanften Übergängen haben, begleitet von einer energetischen und freundlichen Stimme. Nutzen Sie verschiedene 'Vorlagen & Szenen' für die schnelle Inhaltserstellung und 'Voiceover-Generierung', um überzeugende 'Videoanzeigen' zu produzieren, die auf Plattformen wie Meta und TikTok Resonanz finden.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produktvideo für eine E-Commerce-Marke, die ein innovatives neues Gadget auf den Markt bringt und technikaffine Verbraucher anspricht. Die visuelle Präsentation muss sauber, hochauflösend und inspirierend sein, mit einem ruhigen, anspruchsvollen Hintergrundtrack und einem klaren, artikulierten 'AI-Avatar', der die wichtigsten Funktionen präsentiert. Nutzen Sie 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung', um Produktaufnahmen zu verbessern, und fügen Sie 'Untertitel' für breite Zugänglichkeit hinzu, um es als ultimative 'AI-Video-Werbemacher'-Lösung zu positionieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein schnelles 15-sekündiges kreatives Testvideo vor, das für digitale Marketingagenturen entwickelt wurde und die schnelle Iteration für 'Online-Video-Werbemacher'-Kampagnen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte klar sein, mit schnellen Schnitten, A/B-Splitscreens und einem minimalistischen Design, angetrieben von einer dringlichen, prägnanten Stimme. Demonstrieren Sie effizientes Testen durch die Nutzung von 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für Plattformoptimierung und 'Voiceover-Generierung', um Nachrichten schnell für verschiedene 'kreative Tests' auszutauschen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der digitale Werbevideo-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Videoanzeigen für jede Plattform, von der Konzeption bis zum Export, und befähigen Sie Performance-Marketer mit leistungsstarken AI-Tools, ihre Kampagnen zu verbessern.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage oder beginnen Sie von vorne
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller "Videovorlagen" oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihr Werbekonzept mühelos zum Leben zu erwecken. Dies bildet die Grundlage für Ihre überzeugende digitale Anzeige.
2
Step 2
Fügen Sie Ihr Skript und AI-Avatar hinzu
Geben Sie Ihr Werbeskript ein und wählen Sie einen "AI-Avatar" als Ihren Bildschirmpräsentator. Unsere Plattform übernimmt die Videogenerierung und wandelt Ihren Text in überzeugende visuelle Inhalte mit einer natürlichen Stimme um.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Anzeige an und verbessern Sie sie
Verfeinern Sie Ihre Botschaft mit ansprechenden visuellen Elementen, Hintergrundmusik und automatischen "Untertiteln", um sicherzustellen, dass Ihre Anzeige auf Plattformen wie Meta und TikTok hervorsticht und die Aufmerksamkeit des Publikums erregt.
4
Step 4
Exportieren und veröffentlichen Sie Ihre Videoanzeige
Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihre endgültigen Videoanzeigen zu erstellen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind. Laden Sie Ihr hochwertiges Video herunter, bereit für den sofortigen Einsatz und kreative Tests.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Überzeugende Produkt- & UGC-Videos

Verwandeln Sie Kundenbewertungen und Produkteigenschaften in überzeugende Videoanzeigen, die Konversionen fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung digitaler Werbevideos?

HeyGen dient als intuitiver digitaler Werbevideo-Macher und bietet einen Drag-and-Drop-Editor sowie eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen. Dies ermöglicht es den Nutzern, schnell professionelle Videoanzeigen zu erstellen, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann HeyGen bei der effizienten Erstellung ansprechender Social-Media-Anzeigen helfen?

Ja, HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Werbemacher, der die Produktion ansprechender Social-Media-Anzeigen beschleunigt. Nutzen Sie AI-Avatare und realistische Voice Clones, um überzeugende Inhalte für Plattformen wie Meta und TikTok zu erstellen und Ihre Reichweite zu erhöhen.

Welche Arten von Videoanzeigen kann ich mit HeyGen erstellen?

HeyGen ermöglicht die Erstellung vielfältiger Videoanzeigen, einschließlich effektiver UGC-Videos und fesselnder Produktvideos. Unsere Plattform bietet vielseitige Videovorlagen, die zu verschiedenen Marketingzielen passen.

Wie können Performance-Marketer HeyGen für kreative Tests nutzen?

Performance-Marketer können HeyGen nutzen, um schnell mehrere Iterationen von Videoanzeigen für umfassende kreative Tests zu erstellen. Unsere AI-Bearbeitungsfunktionen rationalisieren den Prozess und ermöglichen effiziente Experimente und Optimierungen von Kampagnen.

