Digitaler Werbevideo-Macher: Erstellen Sie schnell ansprechende Anzeigen
Steigern Sie Ihre Social-Media-Anzeigen und kreativen Tests mit lebensechten AI-Avataren, um das Engagement für Performance-Marketer zu erhöhen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein ansprechendes 45-sekündiges Social-Media-Werbevideo, das auf Kleinunternehmer abzielt, die ihre Online-Präsenz steigern möchten. Das Video sollte eine helle, optimistische visuelle Ästhetik mit lebendigen Farben und sanften Übergängen haben, begleitet von einer energetischen und freundlichen Stimme. Nutzen Sie verschiedene 'Vorlagen & Szenen' für die schnelle Inhaltserstellung und 'Voiceover-Generierung', um überzeugende 'Videoanzeigen' zu produzieren, die auf Plattformen wie Meta und TikTok Resonanz finden.
Produzieren Sie ein überzeugendes 60-sekündiges Produktvideo für eine E-Commerce-Marke, die ein innovatives neues Gadget auf den Markt bringt und technikaffine Verbraucher anspricht. Die visuelle Präsentation muss sauber, hochauflösend und inspirierend sein, mit einem ruhigen, anspruchsvollen Hintergrundtrack und einem klaren, artikulierten 'AI-Avatar', der die wichtigsten Funktionen präsentiert. Nutzen Sie 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung', um Produktaufnahmen zu verbessern, und fügen Sie 'Untertitel' für breite Zugänglichkeit hinzu, um es als ultimative 'AI-Video-Werbemacher'-Lösung zu positionieren.
Stellen Sie sich ein schnelles 15-sekündiges kreatives Testvideo vor, das für digitale Marketingagenturen entwickelt wurde und die schnelle Iteration für 'Online-Video-Werbemacher'-Kampagnen hervorhebt. Der visuelle Stil sollte klar sein, mit schnellen Schnitten, A/B-Splitscreens und einem minimalistischen Design, angetrieben von einer dringlichen, prägnanten Stimme. Demonstrieren Sie effizientes Testen durch die Nutzung von 'Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte' für Plattformoptimierung und 'Voiceover-Generierung', um Nachrichten schnell für verschiedene 'kreative Tests' auszutauschen.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Schnelle Erstellung digitaler Anzeigen.
Produzieren Sie schnell wirkungsvolle digitale Werbevideos mit AI, um die Leistung zu optimieren und kreative Zyklen zu verkürzen.
Dynamische Social-Media-Anzeigen.
Erstellen Sie mühelos fesselnde Videoanzeigen für Plattformen wie Meta und TikTok, um Engagement und Reichweite zu steigern.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung digitaler Werbevideos?
HeyGen dient als intuitiver digitaler Werbevideo-Macher und bietet einen Drag-and-Drop-Editor sowie eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen. Dies ermöglicht es den Nutzern, schnell professionelle Videoanzeigen zu erstellen, ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.
Kann HeyGen bei der effizienten Erstellung ansprechender Social-Media-Anzeigen helfen?
Ja, HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Werbemacher, der die Produktion ansprechender Social-Media-Anzeigen beschleunigt. Nutzen Sie AI-Avatare und realistische Voice Clones, um überzeugende Inhalte für Plattformen wie Meta und TikTok zu erstellen und Ihre Reichweite zu erhöhen.
Welche Arten von Videoanzeigen kann ich mit HeyGen erstellen?
HeyGen ermöglicht die Erstellung vielfältiger Videoanzeigen, einschließlich effektiver UGC-Videos und fesselnder Produktvideos. Unsere Plattform bietet vielseitige Videovorlagen, die zu verschiedenen Marketingzielen passen.
Wie können Performance-Marketer HeyGen für kreative Tests nutzen?
Performance-Marketer können HeyGen nutzen, um schnell mehrere Iterationen von Videoanzeigen für umfassende kreative Tests zu erstellen. Unsere AI-Bearbeitungsfunktionen rationalisieren den Prozess und ermöglichen effiziente Experimente und Optimierungen von Kampagnen.