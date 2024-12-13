Geräteeinrichtungs-Video-Generator: Onboarding mit AI optimieren

Optimieren Sie das Benutzer-Onboarding mit ansprechenden Smart-Device-Setup-Videos, indem Sie HeyGens intuitive Vorlagen & Szenen für eine schnelle Erstellung nutzen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo, das zeigt, wie Content-Marketing-Teams die Schulung für die Bereitstellung komplexer B2B-Software optimieren können. Dieser AI-Video-Generator-Prompt sollte einen professionellen und klaren AI-Avatar enthalten, der fortgeschrittene Konfigurationsschritte erklärt und so einen effizienten Onboarding-Prozess sicherstellt. Der visuelle und akustische Stil wird elegant und informativ sein, indem Bildschirmaufnahmen mit präzisem On-Screen-Text kombiniert werden, um mit HeyGens AI-Avataren durchgehend Expertenwissen zu vermitteln.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein dynamisches 15-sekündiges Social-Media-Video, das sich an Tech-Influencer und Gadget-Enthusiasten richtet und die mühelose Einrichtung eines neuen Wearable-Geräts demonstriert. Dieses Konzept für "Smart Device Setup Videos" sollte die Zuschauer mit einem schnellen, visuell ansprechenden Stil fesseln, der mit fröhlicher Hintergrundmusik und schnellen Schnitten die wichtigsten Installationsmomente hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell polierte Inhalte zu erstellen, die es den Erstellern ermöglichen, schnell fesselnde Tipps in ihren Feeds zu teilen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein umfassendes 60-sekündiges Tutorial für globale Produktteams, das den mehrsprachigen Einrichtungsprozess für ein IoT-Gerät in verschiedenen Regionen veranschaulicht. Dieser "Text zu Video"-Prompt sollte einen modernen, sauberen visuellen Stil mit animierten Symbolen und klaren Demonstrationen verwenden, wobei der Fokus auf den verfügbaren Anpassungsoptionen liegt. Das Video muss HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion effektiv nutzen, um eine genaue Lokalisierung zu gewährleisten und ein nahtloses Benutzererlebnis für diverse internationale Zielgruppen zu bieten und die Erstellung maßgeschneiderter Videoinhalte zu vereinfachen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Geräteeinrichtungs-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell klare, ansprechende Smart-Device-Setup-Videos mit AI-gestützten Tools, optimieren Sie das Geräte-Onboarding und verbessern Sie das Benutzererlebnis.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Beginnen Sie mit der Auswahl einer AI-gesteuerten Videovorlage oder geben Sie Ihr Einrichtungsskript für die Text-zu-Video-Generierung ein. Dies bildet die Grundlage für eine effiziente Videoproduktion.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Einrichtungshilfe an
Erwecken Sie Ihr Video zum Leben, indem Sie aus verschiedenen AI-Avataren wählen, um die Anweisungen zu präsentieren, oder erstellen Sie benutzerdefinierte Voiceovers. Dies sorgt für ein personalisiertes und ansprechendes Einrichtungserlebnis.
3
Step 3
Verbessern Sie Ihre Visuals
Fügen Sie visuellen Glanz mit benutzerdefinierten Branding-Kontrollen (Logo, Farben) hinzu und integrieren Sie relevantes Material aus der integrierten Bibliothek. Stellen Sie die Zugänglichkeit mit dem automatisierten AI-Untertitel-Generator sicher.
4
Step 4
Exportieren und nahtlos teilen
Sobald das Video perfektioniert ist, exportieren Sie es in verschiedenen Seitenverhältnissen und Exportformaten, bereit für den sofortigen Einsatz. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihren Geräteeinrichtungsprozess effektiv zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Geräteanweisungen vereinfachen

Verwandeln Sie komplexe Geräteeinrichtungsprozesse in klare, prägnante AI-generierte Videos, die komplexe Informationen zugänglich und leicht verständlich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Smart-Device-Setup-Videos vereinfachen?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Smart-Device-Setup-Videos durch intuitive, AI-gesteuerte Videovorlagen. Unsere Plattform ermöglicht es Nutzern, Text schnell in Videos umzuwandeln, komplett mit AI-Avataren und professionellen Voiceovers, was die Videoproduktion effizient und zugänglich macht.

Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-generierte Geräteeinrichtungsvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Geräteeinrichtungsvideos, sodass Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke integrieren können. Sie können aus verschiedenen AI-Avataren wählen, dynamisches Stockmaterial nutzen und Skripte personalisieren, um einzigartige Videoinhalte zu erstellen, die perfekt zu Ihrer Markenidentität passen.

Kann HeyGen vielseitige AI-Videos für verschiedene Plattformen produzieren?

Ja, HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der es Ihnen ermöglicht, Videos für verschiedene Content-Marketing-Strategien, einschließlich Social Media, zu erstellen, zu bearbeiten und zu verbessern. Exportieren Sie Ihre Videos einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen, um sicherzustellen, dass Ihre AI-Visuals für jede Plattform optimiert sind.

Wie verbessern HeyGens AI-Stimme und Text-zu-Video-Fähigkeiten die Videoproduktion?

HeyGen verbessert die Videoproduktion erheblich, indem es Text in ansprechende Videos mit realistischer AI-Stimmengenerierung und AI-Avataren verwandelt. Diese Text-zu-Video-Fähigkeit, kombiniert mit AI-Untertiteln, ermöglicht es Content-Marketing-Teams, Schulungen und die Erstellung von Inhalten zu optimieren, wodurch wertvolle Zeit und Ressourcen gespart werden.

