Erstellen Sie ein prägnantes 60-Sekunden-Video, das sich an Junior-Entwickler richtet und zeigt, wie man sich mit einem neuen API-Endpunkt unter Verwendung von Python integriert. Das Video sollte einen sauberen, professionellen, schrittweisen visuellen Stil annehmen, ergänzt durch eine klare, informative Audioerzählung. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um den Videoinhalt automatisch zu generieren, und verwenden Sie AI-Avatare, um die Informationen ansprechend zu präsentieren.

Video Generieren