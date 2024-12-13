Entwickler-Trainingsvideo-Generator für schnelle Entwicklerkurse

Begeistern Sie Ihr Team mit dynamischen Entwickler-Trainingsvideos, indem Sie realistische AI-Avatare nutzen, um die Entwicklung von Online-Kursen zu beschleunigen.

574/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Demo-Video, das zeigt, wie eine neue Funktion in einem Entwickler-Trainingsvideo-Generator die Erstellung von Onboarding-Modulen für neue Ingenieure vereinfacht. Dieses Video sollte einen professionellen und eleganten visuellen Stil annehmen, mit schnellen Schnitten zwischen UI-Demonstrationen und konzeptionellen Animationen, alles angetrieben von einer anspruchsvollen AI-Sprachausgabe. Zielgruppe sind Produktmanager und technische Leiter, die Schulungstools bewerten. Das Video wird die nahtlose Text-zu-Video-Funktionalität und die große Auswahl an professionellen Vorlagen und Szenen für die schnelle Bereitstellung von Inhalten hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 2-minütiges E-Learning-Inhaltsmodul, das Best Practices für sicheres Codieren demonstriert, speziell zugeschnitten auf erfahrene Software-Ingenieure in einem Unternehmensumfeld. Der visuelle Stil sollte lehrreich und ermutigend sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die das Material präsentieren, und klaren Code-Beispielen auf dem Bildschirm mit Untertiteln für Barrierefreiheit. Eine ruhige und autoritative AI-Sprachausgabe wird den Inhalt erzählen und nahtlos mit Stock-Medien aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren, um komplexe Szenarien zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein überzeugendes 45-sekündiges 'Quick-Tip'-Video für Kleinunternehmer zur Optimierung ihrer Social-Media-Präsenz, indem ein AI-Video-Trainingsansatz genutzt wird. Das Video erfordert einen dynamischen und energetischen visuellen Stil, der lebendige Farben und schnelles Editing nutzt, mit einer enthusiastischen AI-Sprachausgabe, um Dringlichkeit und Aufregung zu vermitteln. Konzentrieren Sie sich darauf, HeyGens Vielfalt an Vorlagen und Szenen zu zeigen, um schnell ansprechende Inhalte zusammenzustellen, und demonstrieren Sie die einfache Größenanpassung und den Export für verschiedene Plattformen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Entwickler-Trainingsvideo-Generator funktioniert

Produzieren Sie mühelos hochwertige Entwickler-Trainingsvideos mit AI, indem Sie komplexe technische Inhalte in ansprechende, leicht verständliche visuelle Lektionen verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Trainingsskript
Beginnen Sie damit, Ihr technisches Skript in die Plattform einzufügen oder einzugeben. Unsere AI nutzt diesen "Text-zu-Video"-Input, um die Grundlage Ihrer Entwickler-Trainingsinhalte vorzubereiten und dabei Genauigkeit und Klarheit zu gewährleisten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von "AI-Avataren" und professionellen Vorlagen wählen. Diese visuellen Elemente helfen, komplexe Konzepte für Ihr Publikum verständlicher und ansprechender zu machen.
3
Step 3
Generieren Sie AI-Sprachausgaben und verfeinern Sie
Nutzen Sie fortschrittliche "AI-Sprachausgaben", um Ihr Skript mit natürlich klingender Erzählung zum Leben zu erwecken. Sie können auch Untertitel und Hintergrundmusik hinzufügen, um Ihr Trainingsvideo zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Trainingsvideo
Finalisieren Sie Ihre Inhalte und "exportieren" Sie Ihre hochwertige "Videoerstellung". Es ist nun bereit, wirkungsvolle Entwickler-Trainings auf jeder Plattform zu liefern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Technische Konzepte entmystifizieren

.

Verwandeln Sie komplexe Entwicklerkonzepte in leicht verständliche Videoinhalte, um die Klarheit zu verbessern und das Lernen für technisches Training zu beschleunigen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von AI-Videos?

HeyGen vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess und ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle AI-Videos zu erstellen. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen, um Ihre Skripte ohne komplexe Videobearbeitung zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen zur Entwicklung von Online-Trainingsvideos verwendet werden?

Absolut, HeyGen ist ein herausragender Trainingsvideo-Generator, der sich perfekt für die Entwicklung ansprechender E-Learning-Inhalte und Unternehmensschulungen eignet. Sie können problemlos hochwertige Materialien für die Entwicklung von Online-Kursen mit AI-Sprachausgaben und individueller Markenanpassung erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen zur Umwandlung von Text in ansprechende Videoinhalte?

HeyGen bietet robuste Text-zu-Video-Funktionalitäten, die es Ihnen ermöglichen, Skripte mühelos in dynamische Videos zu verwandeln. Verbessern Sie Ihre Inhalte mit einer großen Auswahl an AI-Sprachausgaben, anpassbaren Vorlagen und umfassenden Videoerstellungsfunktionen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen.

Wie kann HeyGen helfen, die Markenidentität in allen Videoinhalten zu wahren?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Farbschemata, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videoerstellungen mit Ihrer Markenidentität übereinstimmen. Seine vielseitigen Vorlagen und die Unterstützung der Medienbibliothek ermöglichen es Ihnen zudem, durchgehend professionellen Content zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo