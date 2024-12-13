Erstellen Sie ein fesselndes 45-sekündiges Segment "Ermittlungsvideos" für True-Crime-Enthusiasten, das einen rätselhaften Cold Case mit einem dunklen, spannungsgeladenen visuellen Stil und einer dramatischen, mitreißenden AI-Sprachüberlagerung enthüllt, die von HeyGens Sprachüberlagerungsfunktion generiert wird. Verwenden Sie atmosphärische Soundeffekte und eine düstere Musikuntermalung, um die Zuschauer in das Geheimnis zu ziehen und sie dazu zu ermutigen, über den Ausgang der Kriminalvideos zu spekulieren.

