Kreativmotor
Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit
Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.
Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
End-to-End-Videogenerierung
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Mit Struktur und Absicht erstellt
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Anwendungsfälle
HeyGen definiert den Desktop-Videomacher neu und bietet einen KI-gestützten Videoeditor für nahtlose Videokreation. Es ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, um effizient beeindruckende Inhalte zu produzieren.
Erstellung leistungsstarker Anzeigen.
Create high-performing video advertisements rapidly with AI, boosting marketing efforts effectively.
Fesselnder Social-Media-Inhalt.
Generate captivating social media videos and clips efficiently, enhancing your online presence effortlessly.
Häufig gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Benutzer?
HeyGen nutzt KI-gesteuerte Werkzeuge, um die Erstellung von Videos intuitiv und effizient zu gestalten. Nutzer können Skripte mit Hilfe von KI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen in ansprechende Videos verwandeln und so den gesamten Videobearbeitungsprozess vereinfachen.
Kann HeyGen fortgeschrittene Videobearbeitungsfunktionen wie Untertitel und Branding bereitstellen?
Absolut, HeyGen ist ein leistungsstarker Videoeditor, der fortgeschrittene Funktionen wie automatische Untertitel- und Beschriftungserstellung bietet. Zusätzlich bietet er umfassende Markenkontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Farben einzubinden, bevor Sie Videos in verschiedenen Seitenverhältnissen exportieren.
Welche Ressourcen bietet HeyGen, um Videoprojekte zu verbessern?
HeyGen bietet eine umfangreiche Bibliothek an Vorlagen und Szenen sowie umfassende Unterstützung für Medienbibliotheken, um Benutzern zu helfen, überzeugende Videoinhalte zu erstellen. Diese Ressourcen ermöglichen es Ihnen, schnell Videos von professioneller Qualität von Grund auf zu produzieren.
Nutzt HeyGen KI-Avatare und Sprachausgaben in seinem Videokreationstool?
HeyGen integriert ausgeklügelte KI-Avatare und fortschrittliche Sprachsynthese, um Ihre Skripte zum Leben zu erwecken. Diese innovative Funktion ermöglicht dynamischen und personalisierten Videoinhalt ohne die Notwendigkeit traditioneller Filmaufnahmen.