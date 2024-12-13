Erstellen Sie Ihr bestes Design-Tutorial-Video

Heben Sie Ihre Lektionen für berufliches Wachstum mit HeyGens unglaublichen AI-Avataren hervor.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Wie können Marketingfachleute und Kleinunternehmer mühelos überzeugende kreative Kampagnen erstellen? Produzieren Sie ein 45-sekündiges Video, das ein wesentliches Designprinzip für wirkungsvolle Social-Media-Anzeigen demonstriert. Das Video sollte einen professionellen und eleganten visuellen Stil annehmen, ansprechende Animationen und eine selbstbewusste Erzählung enthalten, die von einem AI-Avatar präsentiert wird, und HeyGens AI-Avatare nutzen, um eine polierte Präsentation zu bieten, die wichtige Konzepte effektiv hervorhebt.
Beispiel-Prompt 2
Dieses 30-sekündige Video, das für Designstudenten und -lehrer maßgeschneidert ist, bietet einen schnellen Trick zur Verfeinerung visueller Elemente in einem Studentenportfolio, was letztendlich das berufliche Wachstum unterstützt. Sein inspirierender und prägnanter Stil wird moderne Typografie und eine aufmunternde instrumentale Hintergrundmusik enthalten. Alle erklärenden Inhalte werden schnell aus einem Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion generiert, um eine effiziente und wirkungsvolle Lektion zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Sie müssen in Ihrem Designprozess intelligenter arbeiten, nicht härter. Entwickeln Sie ein 90-sekündiges Design-Tutorial-Video für vielbeschäftigte Fachleute und Content-Ersteller, das ein KI-gestütztes Spickzettel für effizientes Video-Editing hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte informativ und energiegeladen sein, gekennzeichnet durch saubere Grafiken, schnelle Schnitte und eine professionelle, erklärende Stimme, wobei HeyGens Untertitel-/Caption-Funktion für Zugänglichkeit und Klarheit für alle Zuschauer sorgt.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Design-Tutorial-Videos funktionieren

Erstellen Sie mühelos professionelle Design-Tutorial-Videos mit AI, indem Sie Ihre Lektionen und Kurse in ansprechende, teilbare Inhalte für berufliches Wachstum verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Entwickeln Sie Ihr umfassendes Tutorial-Skript und nutzen Sie dann HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion, um automatisch ein Voiceover und grundlegende Videoszenen zu generieren.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Bereichern Sie Ihr Video mit einer ansprechenden Bildschirmpräsenz, indem Sie aus verschiedenen "AI-Avataren" wählen, um Ihre Lektionen zu präsentieren und Ihr Tutorial dynamisch zu gestalten.
3
Step 3
Passen Sie Ihr Video an und branden Sie es
Wenden Sie Ihre einzigartige Ästhetik mit "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" an und integrieren Sie Medien aus der Bibliothek, um Ihre Bildungsinhalte mit der Präzision eines professionellen Video-Editors zu verfeinern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Inhalte
Nutzen Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr endgültiges Tutorial-Video für verschiedene Plattformen anzupassen und effektiv Ihr Publikum für verbesserte Marketingbemühungen zu erreichen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie das Design-Training

.

Nutzen Sie AI, um dynamische und interaktive Design-Trainingsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensspeicherung erheblich steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Design-Tutorial-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos hochwertige Design-Tutorial-Videos mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen. Sie können komplexe Designkonzepte einfach erklären, überzeugende visuelle Inhalte für soziale Medien produzieren und Ihre Marketingbemühungen verbessern.

Welche Rolle spielt AI im Video-Editor von HeyGen für kreative Projekte?

HeyGens AI optimiert Ihre kreativen Kampagnen, indem es Skripte in polierte Videos mit realistischen Voiceovers und AI-Avataren verwandelt. Dies ermöglicht es Ihnen, intelligenter zu arbeiten und dynamische Videoinhalte effizient zu produzieren, ohne umfangreiche Bearbeitung.

Kann ich Branding-Elemente in Videos, die mit HeyGen für berufliches Wachstum erstellt wurden, anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten zu integrieren. Dies stellt sicher, dass all Ihre Videoinhalte, sei es für Marketing oder zur Präsentation von Studentenportfolios, ein konsistentes und professionelles Grafikdesign-Ästhetik beibehalten.

Unterstützt HeyGen verschiedene Videoformate für soziale Medien und teilbare Zertifikate?

Absolut! HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Videos auf verschiedene Seitenverhältnisse zu skalieren, sodass sie perfekt für verschiedene soziale Medienplattformen geeignet sind. Sie können auch problemlos Untertitel und Captions hinzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre teilbaren Videolektionen und -kurse zugänglich und weit verbreitet sind.

