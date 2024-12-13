Abteilungsupdate-Video-Generator: Optimieren Sie interne Kommunikation

Verwandeln Sie interne Kommunikation und erstellen Sie professionelle Abteilungsupdates schnell mit fortschrittlicher Text-zu-Video-Funktion.

472/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 1-minütiges Unternehmensankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das den Start einer neuen unternehmensweiten technischen Initiative detailliert beschreibt. Verwenden Sie einen modernen, informativen visuellen Stil mit einfachen Bewegungsgrafiken und einer selbstbewussten, autoritativen Stimme, um wichtige Änderungen zu vermitteln. Nutzen Sie HeyGen's leistungsstarke Text-zu-Video-Funktion, um Ihr detailliertes Richtliniendokument effizient in ein überzeugendes visuelles Update zu verwandeln, als AI Video Generator.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein lebendiges 30-sekündiges Mitarbeiterankündigungsvideo, das kürzlich erzielte Teamleistungen feiert und einen Ausblick auf kommende Projekte gibt. Das Video sollte einen fröhlichen, dynamischen visuellen Stil mit leuchtenden Farben und einer freundlichen, enthusiastischen Stimme haben, um positive Unternehmensupdates zu fördern. Beschleunigen Sie die Produktion, indem Sie HeyGen's vielfältige Vorlagen und Szenen für ein markengerechtes und visuell ansprechendes 'Mitarbeiterankündigungsvideo' nutzen, das im gesamten Unternehmen Anklang findet.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 90-sekündiges internes Kommunikationsvideo für Abteilungsleiter und Manager, das die Einführung eines komplexen neuen internen Tools erklärt. Der visuelle und akustische Stil sollte lehrreich und erklärend sein, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, instruktiven Stimme, um Klarheit für dieses 'interne Kommunikationsvideo' zu gewährleisten. Um das Verständnis und die Zugänglichkeit zu maximieren, stellen Sie sicher, dass HeyGen's Untertitel-/Caption-Funktion während der detaillierten Erklärung vollständig genutzt wird.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Abteilungsupdate-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und professionelle Abteilungsupdate-Videos mit AI. Optimieren Sie interne Kommunikation und stellen Sie sicher, dass Ihr Team informiert und verbunden bleibt.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen oder fügen Sie Ihr Skript ein, um unsere Text-zu-Video-Funktion zu nutzen und die Grundlage für Ihr effizientes Abteilungsupdate-Video zu legen.
2
Step 2
Personalisieren Sie Ihre Visuals
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen AI-Avatar auswählen, der Ihr Update präsentiert, und machen Sie Ihre interne Kommunikation dynamischer und ansprechender.
3
Step 3
Fügen Sie professionelles Audio und Zugänglichkeit hinzu
Erzeugen Sie natürlich klingendes Audio mit unseren Voiceover-Generierungsfähigkeiten, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und professionell an Ihr gesamtes Team übermittelt wird.
4
Step 4
Wenden Sie Branding an und exportieren Sie
Integrieren Sie die Branding-Kontrollen Ihres Unternehmens wie Logos und Farben und exportieren Sie dann Ihr poliertes Mitarbeiterankündigungsvideo einfach im optimalen Format für die Verteilung.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Liefern Sie wirkungsvolle Unternehmensankündigungen

.

Erstellen und verteilen Sie mühelos Unternehmensankündigungsvideos und inspirierende Botschaften, um Teams zu vereinen und positive Stimmung innerhalb der Organisation zu fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von internen Kommunikationsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Text in professionelle interne Kommunikationsvideos zu verwandeln. Benutzer können einfach ansprechende Inhalte mit AI-Avataren und synthetischen Voiceovers erstellen, um ihre Bedürfnisse für einen Abteilungsupdate-Video-Generator zu optimieren.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für Unternehmensankündigungsvideos?

HeyGen bietet realistische AI-Avatare und robuste Voiceover-Generierungsfähigkeiten, um wirkungsvolle Unternehmensankündigungsvideos zu produzieren. Benutzer können diese Videos mit Branding-Kontrollen wie Logos und Farben anpassen, um eine konsistente Unternehmenskommunikation sicherzustellen.

Kann HeyGen bei der Hinzufügung von Untertiteln und Branding zu Mitarbeiterankündigungsvideos helfen?

Absolut. HeyGen macht es einfach, Mitarbeiterankündigungsvideos durch das automatische Hinzufügen von Untertiteln/Captions für bessere Zugänglichkeit zu verbessern. Der intuitive Drag-and-Drop-Editor ermöglicht auch die einfache Anwendung von Branding-Kontrollen, um ein professionelles Erscheinungsbild zu bewahren.

Wie schnell kann ich hochwertige Abteilungsupdate-Videos mit HeyGen produzieren?

HeyGen optimiert die Videoproduktion und ermöglicht die schnelle Erstellung hochwertiger Abteilungsupdate-Videos. Mit der Text-zu-Video-Funktion und einer Vielzahl von Vorlagen können Sie Ihre Skripte effizient in ansprechende visuelle Inhalte für Unternehmensupdates verwandeln.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo