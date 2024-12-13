Für neue Mitarbeiter, die mit dem "Onboarding" beginnen, entwerfen Sie ein 60-sekündiges "Schulungsvideo", das die Kultur der Abteilung und die wesentlichen ersten Schritte vorstellt. Dieses Video, das eine einladende und professionelle Atmosphäre schaffen soll, sollte einen klaren und freundlichen Audiostil nutzen, der von HeyGens "Voiceover-Generierung" unterstützt wird, um wichtige Informationen effektiv zu vermitteln, ergänzt durch eine warme visuelle Ästhetik.

