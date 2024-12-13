Abteilungsankündigung Video-Generator für Teams

Erstellen Sie schneller wirkungsvolle Mitarbeiterankündigungsvideos. Nutzen Sie unsere anpassbaren Videovorlagen, um jedes Mal professionelle Ergebnisse zu erzielen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Unternehmensankündigungsvideo für alle Mitarbeiter, das die neue Homeoffice-Richtlinie detailliert beschreibt. Nutzen Sie einen professionellen AI-Avatar und eine klare Voiceover-Generierung, um einen formellen, aber zugänglichen Audiostil zu gewährleisten, der die Botschaft konsistent und leicht verständlich über die gesamte Organisation hinweg vermittelt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Generieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Abteilungsankündigungsvideo für das Vertriebsteam, das die jüngsten Erfolge mit lebhaften Stock-Videos aus der Mediathek und einem prägnanten Skript, das über Text-zu-Video umgewandelt wird, präsentiert. Verwenden Sie einen fröhlichen und feierlichen visuellen und audiovisuellen Stil, um das Team zu motivieren.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges internes Kommunikationsvideo für neue Mitarbeiter, das als Willkommensnachricht für das Onboarding dient. Dieses Video sollte anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, um einen freundlichen und informativen visuellen Stil zu etablieren, mit automatischen Untertiteln, um die Zugänglichkeit für alle neuen Teammitglieder zu verbessern.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein prägnantes 20-sekündiges Werbevideo für alle Mitarbeiter für ein bevorstehendes unternehmensweites Event, mit dynamischen visuellen Effekten und einem aufregenden Soundtrack, der sich leicht für verschiedene Plattformen durch Größenanpassung und Exporte anpassen lässt. Dieses Video, erstellt als AI Video Generator-Produktion, sollte effektiv Vorfreude wecken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Abteilungsankündigung Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende interne Kommunikationsvideos, um Ihr Team mit leistungsstarken AI-Funktionen informiert und verbunden zu halten.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Skript ein oder wählen Sie eine Vorlage
Geben Sie Ihre Nachricht einfach ein, indem Sie Ihr Textskript einfügen, um unsere fortschrittliche Text-zu-Video-Funktion zu nutzen, oder wählen Sie ein vorgefertigtes Layout aus anpassbaren Videovorlagen.
2
Step 2
Wählen Sie einen AI-Avatar
Erwecken Sie Ihr internes Kommunikationsvideo zum Leben, indem Sie einen AI-Avatar als Ihren Präsentator auswählen, der Ihrer Ankündigung ein professionelles und ansprechendes Gesicht verleiht.
3
Step 3
Fügen Sie Untertitel für Klarheit hinzu
Verbessern Sie die Reichweite und Klarheit Ihrer Unternehmensankündigungsvideos, indem Sie mühelos Untertitel generieren, um Ihre Botschaft für alle zugänglich zu machen.
4
Step 4
Exportieren und verteilen Sie Ihre Ankündigung
Finalisieren Sie Ihr Abteilungsankündigungsvideo, indem Sie Größenanpassung und Exporte nutzen, um es für die Verteilung über alle Ihre internen Kommunikationskanäle vorzubereiten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Interne Kommunikation und Moral verbessern

Erstellen Sie inspirierende und informative Unternehmensankündigungsvideos, um Teams zu motivieren, Erfolge zu feiern und wichtige Abteilungsaktualisierungen effektiv zu kommunizieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen als leistungsstarker Abteilungsankündigung Video-Generator dienen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, professionelle Unternehmensankündigungsvideos und interne Kommunikationsvideos einfach zu erstellen, indem AI-Avatare und Text-zu-Video-Technologie genutzt werden, um klare und konsistente Botschaften in Ihrer Organisation zu gewährleisten. Es vereinfacht den Erstellungsprozess für effektive Abteilungsankündigungsvideos.

Kann HeyGen helfen, das Mitarbeiter-Onboarding und die Schulungsbeteiligung zu verbessern?

Absolut. HeyGen bietet anpassbare Videovorlagen und Voiceover-Generierungsmöglichkeiten, um ansprechende Mitarbeiterankündigungsvideos und Schulungsinhalte zu produzieren, die die Schulungsbeteiligung und die Onboarding-Erfahrungen der Mitarbeiter effizient verbessern.

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI Video Generator für Unternehmen?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Avatar- und Text-zu-Video-Technologie, um die Videoerstellung zu vereinfachen, sodass Benutzer schnell hochwertige Inhalte für verschiedene soziale Medienplattformen oder interne Zwecke produzieren können, ohne komplexe Videobearbeitungswerkzeuge zu benötigen. Es ist ein umfassender AI Video Generator für alle geschäftlichen Bedürfnisse.

Wie kann ich mit HeyGen erstellte Videos für meine Marke anpassen?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, einschließlich Logo- und Farb-Anpassung, zusammen mit einer robusten Mediathek und Untertiteln. Sie können auch Größenanpassung und Exporte nutzen, um Ihre Video-Generator-Inhalte für jede Plattform anzupassen und Markenkonsistenz zu gewährleisten.

