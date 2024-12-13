Entwickeln Sie ein 60-sekündiges ansprechendes Video für neue Mitarbeiter im Rahmen des Onboardings, das einen einladenden und professionellen visuellen Stil mit klaren Grafiken und freundlichen KI-Avataren bietet. Der Ton sollte eine ermutigende KI-Sprachübertragung haben, die sie durch die ersten Unternehmensverfahren führt und HeyGens Voiceover-Generierung nutzt, um einen konsistenten, warmen Ton zu liefern.

