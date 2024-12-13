Abteilungseinführung Video Maker: Erstellen Sie ansprechende Team-Intros

Erstellen Sie mühelos professionelle Abteilungseinführungsvideos mit AI-Avataren, um Ihr Team zu repräsentieren.

Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Einführungsvideo für neue Mitarbeiter, das die Mission und die wichtigsten Mitglieder des IT-Entwicklungsteams vorstellt. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, mit einem fröhlichen Hintergrund-Audiotrack und einer klaren, freundlichen Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird. Nutzen Sie AI-Avatare, um Schlüsselrollen darzustellen und die Einführung zu personalisieren.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein detailliertes 90-sekündiges Einführungsvideo für die Ingenieursabteilung, das ihre Kernfunktionen und Projektmethodik internen Stakeholdern erklärt. Das visuelle Design sollte elegant und informativ sein, indem es HeyGens anpassbare Vorlagen und Szenen nutzt, um verschiedene Aspekte der Abteilung hervorzuheben, ergänzt durch Bildschirmtext und automatische Untertitel für Barrierefreiheit.
Beispiel-Prompt 2
Ein ansprechendes 2-minütiges Schulungsvideo wird für die technische Supportabteilung benötigt, das ihren typischen Arbeitsablauf zur Lösung von Kundenproblemen skizziert. Dieses Video sollte dynamische Visuals enthalten, möglicherweise unter Verwendung von Stockmaterial aus HeyGens Medienbibliothek, und eine detaillierte Sprachübertragung aus einem Skript, um Klarheit für neue Teammitglieder zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Für das Data-Analytics-Team wird ein lebendiges 45-sekündiges Video gesucht, um sie in einem unternehmensweiten internen Social-Media-Clip vorzustellen und die Teamanerkennung zu steigern. Das Video erfordert einen energetischen visuellen Stil mit schnellen Übergängen und fröhlicher Musik, unter Verwendung von HeyGens Größenanpassung und Exporten für optimales Social-Media-Viewing, zusammen mit klaren Untertiteln für eine prägnante Informationsvermittlung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Abteilungseinführung Video Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und einfach ansprechende und professionelle Einführungsvideos für Ihre Abteilung, um einen bleibenden ersten Eindruck mit AI-gestützten Tools zu hinterlassen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage oder beginnen Sie mit einem Skript
Beginnen Sie, indem Sie aus einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen für Einführungen wählen oder Ihr Skript einfügen, um unsere Text-zu-Video-Funktionen zu nutzen.
2
Step 2
Fügen Sie Visuals und Sprachübertragungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie relevante Visuals aus der Medienbibliothek hinzufügen oder Ihre eigenen Assets hochladen. Wählen Sie einen AI-Avatar und generieren Sie Sprachübertragungen, um Ihre Einführung zu erzählen.
3
Step 3
Wenden Sie Branding und Untertitel an
Integrieren Sie das Branding Ihrer Abteilung mit benutzerdefinierten Logos und Farben. Generieren Sie einfach automatisch Untertitel, um Barrierefreiheit und Klarheit für Ihr Publikum zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihre Abteilungseinführung
Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Abteilungseinführungsvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit zur Verbreitung über Plattformen hinweg, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie Teamgeist und Motivation

.

Erstellen Sie inspirierende Abteilungseinführungsvideos, die Teamleistungen und -ziele hervorheben und eine positive und einheitliche Abteilungsidentität fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Videotools, die es Ihnen ermöglichen, mühelos professionelle Videos zu erstellen. Sie können Text in ansprechende Videoinhalte verwandeln, indem Sie realistische AI-Avatare und hochwertige AI-Text-zu-Sprache-Sprachübertragungen verwenden, was Ihren Produktionsablauf erheblich vereinfacht.

Welche Bearbeitungsfunktionen bietet HeyGen zur Anpassung?

HeyGen bietet einen benutzerfreundlichen, browserbasierten Drag-and-Drop-Editor mit anpassbaren Vorlagen und einer umfangreichen Medienbibliothek. Sie können Videos mit Branding-Optionen personalisieren, animierte Motion Graphics hinzufügen und Ihre eigenen Medien für eine einzigartige Note integrieren.

Kann ich HeyGen-Videos für verschiedene Plattformen anpassen?

Absolut. HeyGen unterstützt verschiedene Seitenverhältnisse, sodass Sie Ihr Video für jede Plattform oder jeden Bildschirm optimieren können. Darüber hinaus sorgen Funktionen wie automatische Untertitelgenerierung und mehrsprachige Übersetzung dafür, dass Ihre Inhalte zugänglich und global resonant sind.

Wie schnell kann ich ein Skript mit HeyGen in ein fertiges Video verwandeln?

HeyGens AI-Videotools ermöglichen es Ihnen, Ihre Skripte schnell in ansprechende Videos zu verwandeln. Die Plattform unterstützt direkt die Text-zu-Video-Erstellung, gekoppelt mit automatischer Sprachübertragung und Untertiteln, was Ihre Content-Produktion erheblich beschleunigt.

