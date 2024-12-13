Ihr Abteilungseinführungsvideo-Generator für einfaches Onboarding

Gestalten Sie Videos in professioneller Qualität, die für nahtloses Onboarding mit benutzerdefinierten Inhalten und Visuals sorgen, unterstützt von realistischen KI-Avataren.

Erstellen Sie ein 30-sekündiges Abteilungseinführungsvideo mit dem Abteilungseinführungsvideo-Generator, der für neue Mitarbeiter und interne Stakeholder konzipiert ist. Es bietet ansprechende, professionelle Visuals und eine lebhafte, von HeyGens KI-generierte Sprachübertragung durch KI-gestützte Vorlagen und fesselnde KI-Avatare.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Intro-Video, ideal für potenzielle Kunden und Bewerber, das moderne, elegante Visuals und eine dynamische Sprachübertragung zeigt, die durch HeyGens Sprachübertragungsfunktion generiert wird, um einen KI-Avatar zum Leben zu erwecken, der Ihre Marke repräsentiert.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges, ansprechendes Video für eine unternehmensweite Ankündigung oder externe Partner, indem Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung nutzen, um Ihre Inhalte und Visuals mit informativen, aber visuell ansprechenden Unternehmensbildern anzupassen und ein Skript über Text-zu-Video aus einem Skript in ein Video zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 30-sekündiges Video in professioneller Qualität für Social-Media-Follower und Veranstaltungsteilnehmer, das durch dynamische, klare, social-media-freundliche Visuals und energiegeladene Audioinhalte gekennzeichnet ist, verstärkt durch HeyGens Untertitel/Beschriftungen und optimiert mit Seitenverhältnis-Anpassungen & Exporte aus anpassbaren Vorlagen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Abteilungseinführungsvideo-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Abteilungseinführungsvideos mit HeyGens KI-gestützter Plattform, die Ihre Onboarding- und Kommunikationsbedürfnisse optimiert.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren Ausgangspunkt
Wählen Sie aus einer Bibliothek anpassbarer Vorlagen, die für Abteilungseinführungen entwickelt wurden, oder beginnen Sie einfach, indem Sie Ihr Skript einfügen, um KI-gestützte Vorlagen zu nutzen.
2
Step 2
Passen Sie Ihre Visuals an
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie verschiedene KI-Avatare auswählen, um Ihre Teammitglieder zu repräsentieren, und integrieren Sie die Farben und Logos Ihrer Marke, um Ihre Inhalte und Visuals anzupassen.
3
Step 3
Verbessern Sie mit Stimme und Text
Erzeugen Sie dynamische, von KI generierte Sprachübertragungen in mehreren Sprachen und fügen Sie automatisch Untertitel und Beschriftungen für Barrierefreiheit hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und ansprechend ist.
4
Step 4
Generieren Sie Ihre Einführung
Nutzen Sie HeyGens umfassende Videogenerierungsfähigkeiten, um schnell Videos in professioneller Qualität zu produzieren, die bereit für Onboarding, Präsentationen oder das Teilen in sozialen Medien sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie schnell ansprechende Abteilungsübersichten

Erstellen Sie schnell hochwertige, ansprechende Videoübersichten von Abteilungen, um komplexe Informationen effektiv für verschiedene interne Zielgruppen zu vereinfachen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie hilft HeyGen bei der Erstellung von ansprechenden und professionellen Videos?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, Videos in professioneller Qualität zu erstellen, indem es fortschrittliche KI-Avatare und KI-gestützte Vorlagen nutzt. Sie können Ihre Inhalte und Visuals mühelos anpassen, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft hochgradig ansprechend ist.

Was macht HeyGen zu einem effektiven Abteilungseinführungsvideo-Generator?

HeyGen ist eine umfassende Videogenerierungsplattform, die die Erstellung eines Abteilungseinführungsvideos vereinfacht. Die intuitive Benutzeroberfläche und anpassbare Vorlagen ermöglichen es Ihnen, schnell wirkungsvolle Intros zu entwerfen und zu veröffentlichen, was es zu einem ausgezeichneten Intro-Generator macht.

Bietet HeyGen mehrsprachige Unterstützung und Barrierefreiheitsfunktionen für Videos?

Absolut, HeyGen bietet robuste mehrsprachige Übersetzungsfähigkeiten, gekoppelt mit von KI generierten Sprachübertragungen, um ein globales Publikum zu erreichen. Sie können auch problemlos Untertitel und Beschriftungen für verbesserte Barrierefreiheit hinzufügen.

Kann ich die Visuals und das Branding meiner Videos mit HeyGen anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Inhalte und Visuals an die Identität Ihrer Marke anzupassen. Nutzen Sie unsere umfassende Medienbibliothek und Branding-Kontrollen, um einzigartige, wiedererkennbare Video-Assets zu erstellen.

