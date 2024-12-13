Erstellen Sie ein 45-sekündiges Anleitungsvideo für neue und bestehende Zahnpatienten, das die Vorteile regelmäßiger Untersuchungen erklärt. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen AI-Avatar, der eine klare Erzählung liefert, begleitet von beruhigender Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare und die Voiceover-Generierung, um mühelos wichtige Patientenbildungsmaterialien zu präsentieren und die Fähigkeiten eines AI-Videogenerators zu nutzen.

Video Generieren