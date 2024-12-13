Generator für Zahnärztliche Onboarding-Videos: Neue Patienten gewinnen

Erstellen Sie mühelos ansprechende Patientenbildungs- und Marketingvideos mit AI-gestütztem Text-zu-Video aus Skript.

420/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 30-sekündiges Marketingvideo für Zahnärzte, das einen neuen kosmetischen Zahndienst vorstellt und sich an potenzielle Patienten richtet, die eine Verschönerung ihres Lächelns suchen. Dieses Video sollte einen modernen und eleganten visuellen Stil mit peppiger Hintergrundmusik und klarer Erzählung aufweisen, wobei HeyGen's Vorlagen & Szenen und Text-zu-Video aus Skript-Funktionen für ein überzeugendes und ansprechendes Video genutzt werden.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für das Zahnarztpersonal zu neuen Patientenaufnahmeverfahren, um die Abläufe zu optimieren und eine konsistente Inhaltserstellung sicherzustellen. Das Video erfordert einen klaren, professionellen visuellen Stil mit einer autoritativen, aber freundlichen Stimme und unterstützendem On-Screen-Text, wobei HeyGen's Untertitel/Beschriftungen und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung effektiv für umfassendes Training genutzt werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 15-sekündiges Social-Media-Video, das das Engagement einer Zahnarztpraxis für den Patientenkomfort fördert, und zwar für ein allgemeines Publikum auf verschiedenen Plattformen. Der visuelle Stil sollte dynamisch und positiv sein, mit moderner, aufmunternder Musik und einem ausdrucksstarken AI-Avatar, optimiert für verschiedene Plattformen mit HeyGen's Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte und anpassbaren Elementen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

So funktioniert Ihr Zahnärztliches Onboarding-Video

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Patienten-Onboarding-Videos mit AI, um einen herzlichen Empfang und klare Erwartungen zu gewährleisten.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Starten Sie Ihr Projekt, indem Sie eine vorgefertigte Videovorlage auswählen, die auf Zahnarztpraxen zugeschnitten ist, oder beginnen Sie mit einer leeren Leinwand, um Ihre einzigartige Onboarding-Botschaft zu erstellen.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Geben Sie Ihr Skript, Ihre Willkommensnachricht und alle wichtigen Patienteninformationen ein. Unsere Text-zu-Video-Technologie verwandelt Ihren Text in gesprochene Dialoge, die nahtlos mit den spezifischen Bildern Ihrer Praxis integriert werden.
3
Step 3
Passen Sie die visuellen Elemente an
Personalisieren Sie Ihr Video mit dem Logo und den Markenfarben Ihrer Praxis. Wählen Sie aus verschiedenen AI-Avataren, um Ihre Klinik zu repräsentieren, und stellen Sie sicher, dass Ihr Onboarding-Video perfekt mit Ihrer Markenidentität übereinstimmt und kreativen Spielraum bietet.
4
Step 4
Generieren und teilen
Unsere AI-Video-Generatoren finalisieren Ihr Video, komplett mit klarer Sprachgenerierung und optionalen Untertiteln. Exportieren Sie Ihr fertiges zahnärztliches Onboarding-Video einfach, um es auf Ihrer Website oder in sozialen Medien zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erweitern Sie die Patientenbildung und Reichweite

.

Entwickeln Sie eine umfassende Bibliothek von zahnärztlichen Patientenbildungsvideos und Schulungsmodulen für das Personal, um effizient ein breiteres Publikum zu erreichen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine zahnärztlichen Marketing- und Patientenbildungsvideos verbessern?

HeyGen ermöglicht es Zahnärzten, ansprechende Videos für Marketing und Patientenbildung mühelos zu erstellen. Sie erhalten kreative Kontrolle über Ihre Inhalte, sodass Sie überzeugende Social-Media-Videos und andere zahnärztliche Marketingmaterialien produzieren können, die wirklich bei Ihrem Publikum ankommen.

Welche Funktionen machen HeyGen zu einem idealen Videoersteller für Zahnärzte für vielfältige Inhalte?

Als leistungsstarker Videoersteller für Zahnärzte bietet HeyGen fortschrittliche AI-Video-Generatoren, einschließlich Text-zu-Video-Funktionalität und fortschrittlicher Sprachgenerierung. Mit umfangreichen Videovorlagen und Anpassungsoptionen können Sie problemlos professionelle zahnärztliche Videoinhalte für jeden Zweck erstellen.

Vereinfacht HeyGen die Erstellung von professionellen zahnärztlichen Onboarding-Videoinhalten?

Absolut. HeyGen dient als effizienter Generator für zahnärztliche Onboarding-Videos, der eine schnelle Inhaltserstellung ohne umfangreiche Videobearbeitungskenntnisse ermöglicht. Die intuitive Plattform erlaubt es Ihnen, schnell umfassende und professionelle Onboarding-Videos zu entwickeln und Ihre Prozesse zu optimieren.

Wie stellt HeyGen sicher, dass meine zahnärztlichen Videoinhalte von hoher Qualität und zugänglich sind?

HeyGen priorisiert Zugänglichkeit und Qualität, indem es automatische Untertitel/Beschriftungen für alle zahnärztlichen Videoproduktionen bereitstellt. Sie können auch Branding-Kontrollen und Seitenverhältnis-Anpassungen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre ansprechenden Videos perfekt angepasst und professionell auf allen Plattformen sind.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo