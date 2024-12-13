Mit HeyGen können Zahnarztpraxen eine Vielzahl von Marketingvideos erstellen, darunter Werbevideos, Social-Media-Videos, Lehrvideos zu Zahnpflegetipps und ansprechende Werbevideos für neue Dienstleistungen. Die Videoerstellungstools der Plattform, einschließlich automatischer Untertitel und einer umfangreichen Mediathek, sorgen für vielfältige und wirkungsvolle Inhalte, die das Vertrauen der Patienten stärken und das Umsatzwachstum fördern.