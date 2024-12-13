Demo-Video-Maker: Erstellen Sie mühelos fesselnde Produkt-Demos

Erklären Sie komplexe Konzepte klar und schnell mit benutzerdefiniertem Voiceover und fortschrittlichen Voiceover-Generierungsfunktionen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das technikaffine potenzielle Kunden anspricht, die nach innovativen Lösungen suchen. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein und das Produkt in einer sauberen Benutzeroberfläche präsentieren, begleitet von einem enthusiastischen, professionellen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde. Ziel ist es, einen einzigen zentralen Vorteil des Produkts durch eine fesselnde Erzählung hervorzuheben.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Anleitungsvideo für neue Software-Nutzer, die schnelle Anleitungen zu einer bestimmten Funktion benötigen. Verwenden Sie einen klaren, schrittweisen visuellen Stil mit leicht nachvollziehbaren Bildschirmaktionen, wobei ein freundlicher AI-Avatar von HeyGen die Anweisungen klar präsentiert. Der Ton sollte ruhig und lehrreich sein, um Anfängern ein reibungsloses Lernerlebnis zu bieten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Software-Demo-Video, das sich an vielbeschäftigte Geschäftsinteressenten richtet, die Effizienztools bewerten. Der visuelle Stil sollte dynamisch und professionell sein, mit klaren Animationen und Texteinblendungen, um Informationen schnell zu vermitteln, alles unterstützt von HeyGens Text-zu-Video-Funktion für effiziente Inhaltserstellung. Der Ton sollte wirkungsvoll sein und direkt auf den Punkt kommen, wobei die zeitsparenden Vorteile betont werden.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer, die schnell überzeugende Inhalte für ihre neue Produktlinie erstellen möchten. Der visuelle Stil sollte hell und ansprechend sein, wobei HeyGens umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung genutzt wird, um vielfältige Anwendungsfälle zu präsentieren, ergänzt durch einen mitreißenden Soundtrack und klaren Bildschirmtext, um Begeisterung zu vermitteln. Ziel ist es, sofortige Handlungen von der Zielgruppe zu inspirieren.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Demo-Video-Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Produkt-Demo-Videos mit HeyGens intuitiven Tools, von der Bildschirmaufnahme bis hin zur KI-gestützten Erzählung und Branding.

1
Step 1
Wählen Sie Ihren kreativen Weg
Beginnen Sie Ihr Produkt-Demo, indem Sie eine professionelle Videovorlage auswählen oder mit einer leeren Leinwand für volle kreative Kontrolle starten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre visuellen Elemente und Assets hinzu
Integrieren Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Produkts, indem Sie unser Bildschirmaufnahme-Tool nutzen oder einfach vorhandene Assets in Ihr Projekt hochladen.
3
Step 3
Wenden Sie AI-Voiceover an und polieren Sie
Heben Sie Ihr Produkt-Demo hervor, indem Sie die Voiceover-Generierung nutzen, um aus Ihrem Skript eine dynamische Erzählung zu erstellen und so einen professionellen Touch zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Meisterwerk
Finalisieren Sie Ihr Projekt und exportieren Sie Ihr fesselndes Produkt-Demo als hochauflösende MP4-Datei, bereit für nahtloses Teilen auf allen Plattformen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fesselnde Social-Media-Demos

Produzieren Sie fesselnde kurze Demo-Videos und Clips für Social-Media-Plattformen, um Interesse zu wecken und Produktfunktionen in einem prägnanten Format zu erklären.

Häufig Gestellte Fragen

Was ist HeyGens Ansatz zur Erstellung überzeugender Produkt-Demo-Videos?

HeyGen ist ein KI-gestützter Demo-Video-Maker, der die Erstellung von fesselnden Produkt-Demo-Videos und Erklärvideos vereinfacht. Unsere Plattform verwandelt Ihr Skript in professionellen Videoinhalt und ist ein idealer Produkt-Video-Generator, um wichtige Funktionen und Vorteile zu präsentieren.

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess der Produktvideoerstellung?

HeyGen optimiert die Erstellung von Produktvideos mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und umfangreichen Videovorlagen. Nutzer können problemlos hochwertige Produktvideos oder Anleitungsvideos erstellen, selbst für komplexe Software-Demos, ohne fortgeschrittene Bearbeitungsfähigkeiten zu benötigen.

Kann HeyGen mir helfen, Software-Demo-Videos mit meinem eigenen Branding zu erstellen?

Absolut, HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Software-Demo-Videos vollständig mit robusten Branding-Kontrollen anzupassen. Integrieren Sie Ihre Logos, Farben und Schriftarten, um sicherzustellen, dass jedes Produkt-Demo-Video Ihre einzigartige Markenidentität widerspiegelt.

Welche fortschrittlichen Funktionen bietet HeyGen für die professionelle Demo-Video-Produktion?

HeyGen bietet fortschrittliche KI-Funktionen, einschließlich realistischer KI-Avatare und hochwertiger Voiceover-Generierung, um Ihr Demo-Video-Maker-Erlebnis zu verbessern. Sie können auch Untertitel hinzufügen und Ihre Produktvideos in hochauflösendem MP4 für verschiedene Social-Media-Plattformen exportieren.

