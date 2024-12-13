Erstellen Sie ein 45-sekündiges Produkt-Demo-Video, das technikaffine potenzielle Kunden anspricht, die nach innovativen Lösungen suchen. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein und das Produkt in einer sauberen Benutzeroberfläche präsentieren, begleitet von einem enthusiastischen, professionellen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde. Ziel ist es, einen einzigen zentralen Vorteil des Produkts durch eine fesselnde Erzählung hervorzuheben.

