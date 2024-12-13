Demo-Inhaltsvideo-Ersteller: Erstellen Sie Produktdemos schnell

Verwandeln Sie Ihre Ideen in professionelle Produktdemo-Videos mit HeyGen's intuitiver Text-to-Video aus Skript-Funktion und begeistern Sie Ihr Publikum effektiv.

568/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Administratoren, das erklärt, wie man eine Netzwerk-Firewall sicher konfiguriert. Das Video sollte einen schrittweisen visuellen Stil mit einem autoritativen, aber zugänglichen Ton haben. Es sollte HeyGen's Text-to-Video aus Skript-Funktion nutzen, um schnell Segmente zu generieren, und einen AI-Avatar verwenden, um die Informationen klar zu präsentieren. Dies zeigt, wie eine leistungsstarke Videoplattform komplexe technische Dokumentationen mit ihren fortschrittlichen AI-Funktionen vereinfachen kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 2-minütiges Tiefenvideo für Technikbegeisterte, das zwei aufstrebende IoT-Geräte vergleicht. Präsentiert wird es in einem ansprechenden und visuell stimulierenden Stil mit dynamischen Animationen und einem fesselnden, optimistischen Soundtrack. Diese interaktive Produktdemo wird umfangreich HeyGen's Vorlagen & Szenen für eine schnelle Entwicklung nutzen und aus seiner Medienbibliothek/Stock-Unterstützung schöpfen, um die visuelle Erzählung zu bereichern und zu zeigen, wie vielseitige Videovorlagen technische Inhalte aufwerten können.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Produktupdate-Video für Geschäftsleute, das eine neue Funktion in einem Projektmanagement-Tool ankündigt. Es zeichnet sich durch einen professionellen und minimalistischen visuellen Stil mit einer direkten, selbstbewussten Stimme aus. Diese Demo-Inhaltsvideo-Erstellung wird HeyGen's Aspect-Ratio-Resizing & Exporte für eine perfekte Bereitstellung über Plattformen hinweg hervorheben und Voiceover-Generierung für konsistente Markenbotschaften nutzen, um eine hochauflösende Videoausgabe für maximale Wirkung zu gewährleisten.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Demo-Inhaltsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle Produktdemo-Videos, die Ihr Publikum ansprechen und Ihre Lösung klar präsentieren, mit HeyGen's intuitiver Plattform.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Videoinhalte
Beginnen Sie damit, Ihr Skript mit unserem AI-Video-Generator in ein Video zu verwandeln oder wählen Sie aus einer Vielzahl professionell gestalteter Videovorlagen, um Ihre Szenen und Struktur schnell einzurichten.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische Elemente hinzu
Verbessern Sie Ihr Demo, indem Sie realistische AI-Voiceovers für die Erzählung einbinden und visuelle Hilfsmittel aus unserer Medienbibliothek integrieren oder Ihren Bildschirm aufnehmen, um spezifische Produktinteraktionen festzuhalten.
3
Step 3
Anpassen und Polieren
Wenden Sie das einzigartige Logo und die Farben Ihrer Marke mit unseren Branding-Kontrollen an, optimieren Sie das Timing und fügen Sie ansprechende Animationen hinzu, um wichtige Funktionen hervorzuheben und sicherzustellen, dass Ihr Video professionell und wirkungsvoll ist.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Passen Sie Ihr Demo für verschiedene Plattformen mit Aspect-Ratio-Resizing an und exportieren Sie es in hoher Auflösung. Teilen Sie dann Ihre fertigen Produktdemo-Videos direkt mit Ihrem Publikum oder Team.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Verbessern Sie Produkttrainingsdemos

.

Verbessern Sie das Verständnis und die Beteiligung bei Produkttrainings und Onboarding mit interaktiven AI-gestützten Demonstrationen für Ihr Team.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion mit AI?

HeyGen ist ein fortschrittlicher AI-Video-Generator, der Skripte in professionelle Videos umwandelt, indem er modernste AI-Avatare und Text-to-Video-Funktionen nutzt. Diese optimierte Videoproduktionsplattform ermöglicht es Benutzern, hochauflösende Videoinhalte effizient zu erstellen.

Kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Produktdemo-Videos helfen?

Ja, HeyGen ist ideal für die Erstellung überzeugender Produktdemo-Videos mit seiner intuitiven Videoproduktionsplattform. Benutzer können eine Vielzahl von Videovorlagen und einen Drag-and-Drop-Editor nutzen, um Animationen einzubinden und Produkte effektiv zu präsentieren.

Welche Arten von AI-Funktionen bietet HeyGen für die Videobearbeitung?

HeyGen bietet einen robusten Video-Editor mit fortschrittlichen AI-Funktionen wie AI-Voiceovers und automatisierten Untertiteln. Diese leistungsstarken AI-Funktionen verbessern Ihre Fähigkeit, professionelle Videos zu erstellen und zu teilen.

Bietet HeyGen umfassende Werkzeuge für Videobearbeitung und Anpassung?

Absolut. Als vielseitige Videoproduktionsplattform umfasst HeyGen einen vollwertigen Video-Editor mit Optionen zum Hinzufügen von Stockmaterial, Musik und zur Anwendung von Branding-Kontrollen. Dies gewährleistet eine vollständige Anpassung für Ihr endgültiges Video.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo