Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video vor, das sich an Kleinunternehmer richtet, die sich von den Komplexitäten der Videoproduktion überwältigt fühlen. Es zeigt, wie sie mühelos überzeugende, von KI unterstützte Demand-Gen-Videos erstellen können. Der visuelle Stil sollte hell, energiegeladen und inspirierend sein, mit schnellen Schnitten eines Unternehmers, der einfach ein Video erstellt, begleitet von einem mitreißenden, motivierenden Soundtrack. Dieses Video wird die "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion von HeyGen prominent präsentieren und veranschaulichen, wie ein einfaches Skript in ein professionelles Video verwandelt wird, wodurch der gesamte Videoproduktionsprozess vereinfacht wird.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges Video, das sich an Marketingmanager richtet, die ihre Ansprache personalisieren möchten, um die Kampagnenbeteiligung zu steigern, und die Kraft von KI-Avataren hervorhebt. Der visuelle und akustische Stil sollte professionell, elegant und autoritativ sein, mit einer vielfältigen Auswahl an KI-Avataren, die direkt mit klaren, selbstbewussten Stimmen zum Zuschauer sprechen. Diese Aufforderung betont die direkte Anwendung der "KI-Avatare"-Funktion von HeyGen, um ein unvergessliches und ansprechendes Kundenerlebnis zu schaffen und ihre Demand-Generation-Bemühungen zu unterscheiden.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein 60-sekündiges Video für digitale Marketingagenturen, die ihre Videoproduktion optimieren und ihr Dienstleistungsangebot erweitern möchten. Die Ästhetik sollte modern, sauber und hoch effizient sein, mit sanften Übergängen, um die schnelle Anpassung verschiedener Kampagnen zu veranschaulichen, untermalt von einer selbstbewussten, informativen Stimme. Diese Erzählung würde hervorheben, wie die umfangreiche "Vorlagen & Szenen"-Bibliothek von HeyGen es Agenturen ermöglicht, schnell hochwertige, markengerechte Inhalte für unterschiedliche Kundenbedürfnisse anzupassen und bereitzustellen, wodurch die Videoproduktion schneller als je zuvor wird.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches 20-sekündiges Video für Content-Ersteller und Solopreneure, die schnelle, wirkungsvolle Videos benötigen, aber über begrenzte Ressourcen verfügen, und zeigen Sie HeyGen als ihren bevorzugten Demand-Generation-Videoersteller. Der visuelle Stil sollte schnell, lebendig und hochgradig ansprechend sein, mit einer Vielzahl von Beispielen für Kurzform-Inhalte mit überlagertem Text, während eine freundliche, gesprächige Stimme die Vorteile erklärt. Dieses Video wird die Flexibilität der "Voiceover-Generierung" hervorheben, die es den Nutzern ermöglicht, schnell professionelle Audios für ihre anpassbaren Skripte zu erstellen und Inhalte schnell über Plattformen hinweg bereitzustellen.
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Demand-Generation-Videoersteller funktioniert

Transformieren Sie Ihre Marketingstrategie mit KI-gestützten Demand-Gen-Videos. Erstellen Sie mühelos ansprechende Inhalte, um die Kampagnenbeteiligung zu steigern und die Videoproduktion zu optimieren.

1
Step 1
Wählen Sie eine Vorlage
Beginnen Sie Ihr Projekt, indem Sie aus einer Reihe von KI-gesteuerten Videovorlagen wählen, die perfekt sind, um schnell mit der Erstellung Ihres Demand-Generation-Videos zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Sprecher
Verstärken Sie Ihre Botschaft, indem Sie einen KI-Avatar als Ihren KI-Sprecher auswählen, um eine professionelle und konsistente Bildschirmpräsenz zu gewährleisten.
3
Step 3
Generieren Sie Voiceover und Skript
Geben Sie Ihren Text ein und generieren Sie mühelos ein natürlich klingendes Voiceover mit dem KI-Voice-Generator, um Ihre anpassbaren Skripte zu vervollständigen.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Finalisieren Sie Ihr Video mit geeigneten Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporten und teilen Sie es weitreichend, um die Kampagnenbeteiligung über Plattformen hinweg zu steigern.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie wirkungsvolle Erfolgsgeschichten von Kunden

.

Nutzen Sie KI-Videos, um authentisch die Erfolge Ihrer Kunden hervorzuheben, Vertrauen aufzubauen und Nachfrage zu generieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Videoproduktion für Demand-Generation?

HeyGen nutzt fortschrittliche, KI-gesteuerte Videovorlagen und intuitive Text-zu-Video-Funktionen, die es Nutzern ermöglichen, mühelos hochwertige Demand-Gen-Videos aus Skripten in wenigen Minuten zu erstellen. Dies vereinfacht den gesamten Videoproduktionsprozess und erleichtert die Skalierung Ihrer Marketingstrategie.

Kann HeyGen benutzerdefinierte KI-Sprecher-Videos erstellen, um die Kampagnenbeteiligung zu steigern?

Ja, HeyGen ermöglicht es Ihnen, dynamische Videos mit realistischen KI-Avataren als Sprecher zu erstellen. Diese KI-gestützten Demand-Gen-Videos sind perfekt, um Ihre Marketingstrategie zu verbessern und die Kampagnenbeteiligung auf verschiedenen Social-Media-Plattformen zu steigern.

Welche Funktionen bietet HeyGen, um die Videoproduktion für Marketingteams zu optimieren?

HeyGen bietet leistungsstarke Drag-and-Drop-Tools und anpassbare Skripte, die Ihren Videoproduktions-Workflow drastisch vereinfachen. Nutzer können schnell ansprechende Videoinhalte für ihre Videomarketingstrategie erstellen und sich auf den Effekt konzentrieren, anstatt auf komplexe Bearbeitung.

Wie kann der KI-Videoersteller von HeyGen meine gesamte Marketingstrategie verbessern?

Der KI-Videoersteller von HeyGen bietet unvergleichliche Vielseitigkeit und ermöglicht die schnelle Produktion professioneller Videos für jede Marketingstrategie. Sie können Branding-Kontrollen einfach integrieren, vielfältige Inhalte für Social-Media-Plattformen generieren und Seitenverhältnisse für optimale Leistung anpassen, um sicherzustellen, dass Ihr Demand-Generation-Videoersteller Ergebnisse liefert.

