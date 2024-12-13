Liefertraining Video Maker: Erstellen Sie fesselnde L&D-Inhalte

Vereinfachen Sie Ihre Unternehmensschulungsvideos mit unserer intuitiven Plattform, die AI-Avatare für ansprechende Inhalte nutzt.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges informatives und visuell dynamisches Video für L&D-Teams, das zeigt, wie trockene Trainingshandbücher in fesselnde Bildungsinhalte verwandelt werden können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit dynamischen Übergängen, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen, begleitet von einer professionellen und beruhigenden Stimme. Betonen Sie die Einfachheit der Erstellung wirkungsvoller Trainingsvideos durch die Nutzung der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, prägnantes und wirkungsvolles Erklärvideo für Lieferpersonal, das eine wichtige Best Practice für den Umgang mit Paketen beschreibt. Der visuelle Stil sollte schnelllebig sein und animierte Grafiken für ein schnelles Verständnis nutzen, unterstützt durch eine direkte, leicht verständliche Erzählung. Dieses Prompt sollte hervorheben, wie die sofort verfügbaren Vorlagen & Szenen von HeyGen die Erstellung effektiver Erklärvideos beschleunigen können.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges, inklusives und visuell reichhaltiges Unternehmensschulungsvideo für globale Teams, das sich auf kulturelle Sensibilität in Kundeninteraktionen konzentriert. Der visuelle Stil sollte vielfältig und einfühlsam sein, mit verschiedenen AI-Avataren, die unterschiedliche demografische Gruppen repräsentieren, und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Dieses Video wird die wichtigsten Schulungspunkte effektiv kommunizieren und die automatische Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen nutzen, um die Zugänglichkeit für alle Mitarbeiter zu gewährleisten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Liefertraining Video Maker funktioniert

Erstellen Sie schnell und effizient professionelle, ansprechende Schulungsvideos. Befähigen Sie Ihre L&D-Teams, neue Mitarbeiter mit Leichtigkeit und Klarheit einzuarbeiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Schulungsskript
Beginnen Sie mit dem Schreiben oder Einfügen Ihres Schulungsskripts. Unser AI-Videogenerator verwandelt Ihren Text in ein dynamisches Video und spart Ihnen Zeit und Mühe bei der Inhaltserstellung.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren. Verbessern Sie Ihre Liefertraining-Videos weiter, indem Sie eine passende Videovorlage auswählen, die Ihrem Stil entspricht.
3
Step 3
Fügen Sie visuelle Elemente und Sprachübertragungen hinzu
Verbessern Sie Ihre Unternehmensschulungsvideos mit individuellem Branding, AI-Sprachübertragungen und relevantem Stockmaterial, um Konsistenz zu wahren und Ihr Publikum zu fesseln.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre professionellen Schulungsvideos mit automatischen Untertiteln und in verschiedenen Seitenverhältnissen. Verteilen Sie Ihre fertigen Inhalte einfach an Ihr Lernmanagementsystem oder Ihre L&D-Teams.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Themen für die Bildung

Verwandeln Sie komplexe Themen in leicht verständliche und ansprechende Videoinhalte, um das Verständnis und die Bildungsergebnisse in jeder Branche zu verbessern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie befähigt HeyGen kreative Teams, beeindruckende Schulungsvideos zu produzieren?

HeyGen bietet einen robusten AI-Videogenerator mit realistischen AI-Avataren und einer umfangreichen Bibliothek von Videovorlagen und Stockmedien. Diese Plattform ermöglicht es kreativen Teams, mühelos fesselnde Erklärvideos und interaktive Schulungsvideos zu erstellen, die Lernende ansprechen.

Was sind die Hauptvorteile der Nutzung von HeyGen als Liefertraining Video Maker?

Als führender Liefertraining Video Maker vereinfacht HeyGen die Erstellung von Unternehmensschulungsvideos, indem es AI-Text sofort in Video umwandelt. Seine fortschrittlichen AI-Sprachübertragungen sorgen für professionelle Erzählungen und reduzieren die Produktionszeit und den Aufwand für L&D-Teams erheblich.

Kann HeyGen L&D-Teams bei der effizienten Erstellung von Onboarding-Videoinhalten für neue Mitarbeiter unterstützen?

Absolut, HeyGen ist eine ideale Videoproduktionsplattform für L&D-Teams, die ansprechende Schulungsvideos für das Onboarding neuer Mitarbeiter entwickeln möchten. Die intuitive Benutzeroberfläche und die leistungsstarken Funktionen ermöglichen eine schnelle Inhaltserstellung, sodass neue Mitarbeiter konsistente und ansprechende Informationen erhalten.

Wie verbessern die AI-Avatare und AI-Sprachübertragungen von HeyGen die Qualität von Schulungsvideos?

Die realistischen AI-Avatare von HeyGen erwecken Skripte zum Leben und verleihen Ihren Schulungsvideos eine menschliche Note, ohne dass Schauspieler benötigt werden. In Kombination mit hochwertigen AI-Sprachübertragungen schaffen diese Funktionen professionelle und ansprechende Inhalte und etablieren HeyGen als eine anspruchsvolle Videoproduktionsplattform.

