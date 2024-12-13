Liefertraining Video-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse
Erstellen Sie mühelos professionelle Schulungsvideos für L&D und Onboarding mit ansprechenden AI-Avataren.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Entwickeln Sie ein detailliertes 2-minütiges Anleitungsvideo für Kundendienstteams, das sich auf spezifische "Kundenlieferungsverfahren-Videos" konzentriert, die "E-Learning"-Erfahrungen verbessern. Der visuelle Ansatz sollte sehr praktisch sein und einen "Text-zu-Video-vom-Skript"-Ansatz nutzen, um die Zuschauer durch komplexe Schritte zu führen, begleitet von klaren visuellen Darstellungen. Integrieren Sie präzise "Untertitel/Beschriftungen" für Barrierefreiheit und verstärktes Lernen. Der Gesamttone sollte informativ und beruhigend sein und die effiziente Bereitstellung technischer Schulungen hervorheben.
Produzieren Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video für globale Schulungsabteilungen, das zeigt, wie ein "AI-Videogenerator" die Erstellung von "Schulungsvideos" für diverse Zielgruppen beschleunigt. Visuell sollte das Video schnelllebig sein und verschiedene "Vorlagen & Szenen" zeigen, um Flexibilität zu veranschaulichen, mit schnellen Übergängen zwischen verschiedenen Sprachversionen, die "Lokalisierung" betonen. Der Ton sollte die Vorteile der einfachen Erstellung von Inhalten in "mehreren Sprachen" klar artikulieren und die Effizienz in technischen Kommunikationsabläufen betonen.
Erstellen Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes Werbevideo, das sich an technische Redakteure und L&D-Spezialisten richtet und zeigt, wie der "AI-gestützte Editor" die "Videoproduktion" für "technische Dokumentationen" oder "Workflow"-Tutorials vereinfacht. Die visuelle Präsentation sollte modern und elegant sein und zeigen, wie man die "Medienbibliothek/Stock-Unterstützung" für reichhaltige Inhalte nutzt und die Videodimensionen nahtlos mit "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" für verschiedene Plattformen anpasst. Der Ton sollte optimistisch und selbstbewusst sein und die Leichtigkeit unterstreichen, mit der komplexe technische Workflows in klare, ansprechende Videos verwandelt werden können.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement und die Beibehaltung im Training.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die Lernende fesseln und die Wissensbeibehaltung für Lieferverfahren erheblich verbessern.
Skalieren Sie Training und globale Reichweite.
Erstellen Sie mühelos zahlreiche Schulungskurse und passen Sie sie mit 1-Klick-Übersetzungen an, um eine vielfältige, globale Belegschaft effektiv zu schulen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos mit AI?
HeyGen nutzt einen leistungsstarken AI-Videogenerator, der es Benutzern ermöglicht, professionelle Schulungsvideos aus Textskripten mit Leichtigkeit zu erstellen. Es bietet realistische AI-Avatare und AI-Voiceovers, die die Zeit und Ressourcen erheblich reduzieren, die traditionell für die Videoproduktion erforderlich sind.
Kann HeyGen Schulungsvideos mit Markenelementen und verschiedenen Formaten anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und Ihre Markenfarben in Ihre Schulungsvideos zu integrieren. Sie können auch verschiedene Vorlagen und Tools zur Anpassung des Seitenverhältnisses nutzen, um sicherzustellen, dass Ihre Inhalte auf verschiedenen Plattformen und für unterschiedliche Ansichtsbedürfnisse passen.
Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die globale Schulungsbereitstellung?
HeyGen ist mit fortschrittlichen technischen Fähigkeiten für globale Reichweite ausgestattet, einschließlich 1-Klick-Übersetzungen, die Ihre Videoinhalte sofort in mehrere Sprachen umwandeln. Diese Funktion, kombiniert mit automatischen Untertiteln und vielseitigen Voiceovers, stellt sicher, dass Ihre Schulungsmaterialien für diverse internationale Zielgruppen zugänglich und effektiv sind.
Wie schnell kann ich mit HeyGen qualitativ hochwertige Schulungsinhalte produzieren?
Der AI-gestützte Editor und die generative AI-Plattform von HeyGen beschleunigen den Videoproduktionsprozess erheblich, sodass Sie qualitativ hochwertige Schulungsinhalte schnell produzieren können. Mit Funktionen wie Bildschirmaufnahmen und einer intuitiven Benutzeroberfläche können Sie komplexe Informationen effizient in ansprechende Videodokumentationen umwandeln und so Ihre Schulungsbereitstellung beschleunigen.