Erstellen Sie ein prägnantes 1-minütiges Video, das zeigt, wie L&D-Teams schnell ansprechende "Mitarbeitereinführungs"-Module oder "Compliance-Training"-Videos produzieren können. Der visuelle Stil sollte sauber und professionell sein, mit einem freundlichen "AI-Avatar", der wichtige Informationen direkt an neue Mitarbeiter vermittelt. Der Ton sollte eine klare und natürliche "Voiceover-Generierung" sein, um eine hohe Beibehaltung der wichtigsten Richtlinien zu gewährleisten. Dieses Video soll die Leistungsfähigkeit von HeyGen bei der Rationalisierung des Unternehmens-Trainings demonstrieren und die Benutzerfreundlichkeit für technische Inhalte hervorheben.

