Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für neue Mitarbeiter, in dem ein ansprechender AI-Avatar eine prägnante Einführung in die Prinzipien von Vielfalt und Inklusion gibt. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, ergänzt durch eine freundliche Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um einen positiven ersten Eindruck für wichtige DEI-Schulungsvideos zu gewährleisten.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 45-sekündiges Mikrolernmodul für L&D-Spezialisten, das bestehende Mitarbeiter zu den wichtigsten Aspekten der Arbeitsplatzinklusion auffrischt. Der visuelle Stil sollte klar und ansprechend sein, wobei HeyGens Vorlagen und Szenen genutzt werden, um schnell ein professionelles Erscheinungsbild zu schaffen, das sicherstellt, dass der Inhalt leicht verdaulich und einprägsam ist.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 1 Minute und 30 Sekunden langes internes Kommunikationsvideo, das sich an alle Unternehmensmitarbeiter richtet und neue Initiativen zur Förderung der Arbeitsplatzinklusion vorstellt. Das Video sollte eine polierte, markengerechte Ästhetik haben, die durch benutzerdefinierte Branding-Elemente von HeyGen ergänzt wird, um eine konsistente Unternehmensidentität in allen Mitteilungen zu gewährleisten, mit einem virtuellen Moderator, der die Zuschauer durch die Updates führt.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein 30-sekündiges Kurzvideo für HR-Manager, das wesentliche Updates für DEI-Schulungsvideos schnell vermittelt. Der visuelle Stil sollte direkt und wirkungsvoll sein, wobei HeyGens Text-zu-Video-Funktion genutzt wird, um schriftliche Inhalte schnell in ein dynamisches Video umzuwandeln, das mit klaren Untertiteln für Barrierefreiheit und schnelles Verständnis verbessert wird.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein DEI-Schulungsvideo-Ersteller funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende Schulungsvideos zu Vielfalt und Inklusion mit AI, indem Sie Text in dynamische Inhalte mit virtuellen Moderatoren verwandeln.

1
Step 1
Fügen Sie Ihr Schulungsskript ein
Beginnen Sie, indem Sie Ihr Schulungsskript zu Vielfalt und Inklusion in die Plattform einfügen. Unsere AI bereitet Ihren Text sofort für die Videogenerierung vor.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl lebensechter AI-Avatare, die als Ihr virtueller Moderator fungieren und Ihre DEI-Inhalte mit natürlicher Präsentation zum Leben erwecken.
3
Step 3
Fügen Sie benutzerdefinierte Branding-Elemente hinzu
Integrieren Sie Ihre benutzerdefinierten Branding-Elemente, wie Logos und Markenfarben, um sicherzustellen, dass Ihre DEI-Schulungsvideos nahtlos mit Ihrer internen Kommunikation übereinstimmen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr AI-generiertes Video
Finalisieren und exportieren Sie Ihr hochwertiges, AI-generiertes Video, das sofort für den Einsatz bei Ihren HR-Managern und L&D-Spezialisten für Initiativen zur Arbeitsplatzinklusion bereit ist.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie eine inklusive Arbeitsplatzkultur

Produzieren Sie inspirierende, AI-generierte Videos, die positive Werte fördern, Empathie wecken und ein wirklich inklusives Umfeld innerhalb der Organisation schaffen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung von Schulungsvideos zu Vielfalt und Inklusion vereinfachen?

HeyGen dient als intuitiver DEI-Schulungsvideo-Ersteller, der es HR-Managern und L&D-Spezialisten ermöglicht, schnell hochwertige Schulungsinhalte zu Vielfalt und Inklusion zu produzieren. Mit seinem AI-Video-Generator können Sie Skripte effizient in ansprechende Videos umwandeln und so Ihre interne Kommunikation optimieren.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Produktion ansprechender DEI-Inhalte?

HeyGen bietet eine robuste Suite kreativer Werkzeuge, darunter vorgefertigte Vorlagen und anpassbare AI-Avatare, um sicherzustellen, dass Ihre Vielfaltsschulungsvideos visuell ansprechend sind. Sie können auch benutzerdefinierte Branding-Elemente einfügen, natürliche Sprachübertragungen generieren und detaillierte Skripte erstellen, was HeyGen zu einer idealen Plattform für virtuelle Präsentationen macht.

Kann HeyGen AI-Avatare und Text-zu-Video für DEI-Mikrolernen nutzen?

Absolut, HeyGen ist hervorragend darin, prägnante und wirkungsvolle DEI-Mikrolernmodule zu erstellen, indem es fortschrittliche AI-Avatare und leistungsstarke Text-zu-Video-Funktionen nutzt. Dieser AI-Video-Generator verwandelt Ihr geschriebenes Skript in dynamische, AI-generierte Videoinhalte, die sich perfekt für schnelles, verdauliches Training eignen.

Wie profitieren HR-Manager und L&D-Spezialisten von HeyGens Plattform für Arbeitsplatzinklusion?

HR-Manager und L&D-Spezialisten profitieren erheblich von HeyGen, indem sie problemlos professionelle Vielfaltsschulungsvideos produzieren, die die Arbeitsplatzinklusion fördern. Der AI-Video-Generator der Plattform vereinfacht den Prozess und ermöglicht eine effiziente interne Kommunikation und konsistente Botschaften über alle DEI-Initiativen hinweg.

