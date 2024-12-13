Erstellen Sie ein 60-sekündiges Video für neue Mitarbeiter, in dem ein ansprechender AI-Avatar eine prägnante Einführung in die Prinzipien von Vielfalt und Inklusion gibt. Der visuelle Stil sollte professionell und einladend sein, ergänzt durch eine freundliche Stimme, die mit HeyGens Sprachgenerierungsfunktion erzeugt wird, um einen positiven ersten Eindruck für wichtige DEI-Schulungsvideos zu gewährleisten.

Video Generieren