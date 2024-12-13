Erstellen Sie ein 45-sekündiges Video für Unternehmensmitarbeiter und Teamleiter, das einen professionellen, aber einfühlsamen visuellen Stil mit diversen AI-Avataren in einer modernen Büroumgebung verwendet. Der Ton sollte eine klare, ruhige AI-Stimme haben, die ein häufiges Szenario unbewusster Vorurteile präsentiert und dann einen praktischen Tipp zur Förderung einer inklusiven Kultur gibt, wobei die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen für eine realistische Darstellung hervorgehoben werden.

