DEI-Trainingsvideo-Generator: Inklusiven Inhalt mit AI erstellen
Ermöglichen Sie L&D- und HR-Teams, mühelos eine inklusive Kultur aufzubauen, indem Sie die leistungsstarken AI-Avatare von HeyGen nutzen.
Produzieren Sie ein 60-sekündiges informatives Video für globale L&D- und HR-Teams, das einen dynamischen visuellen Stil verwendet, der diverse globale Umgebungen mit ansprechender Hintergrundmusik zeigt. Das Video sollte die entscheidende Rolle der Barrierefreiheit im Training demonstrieren, indem es die mehrsprachige Untertitel-/Caption-Funktion von HeyGen visuell darstellt, sodass die Zuschauer sehen können, wie ansprechende Inhalte ein breiteres Publikum effektiv erreichen können.
Entwickeln Sie ein 30-sekündiges, lebhaftes und prägnantes Video für kleine bis mittelständische Unternehmen, die eine schnelle DEI-Integration suchen. Der visuelle Stil sollte anpassbare Vorlagen und Szenen nutzen, um die einfache Erstellung hervorzuheben, während eine freundliche AI-Stimme erklärt, wie einfach es ist, ein Skript in ein personalisiertes Diversity- und Inklusionsvideo mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen zu verwandeln.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges, geschichtenbasiertes Video für HR- und L&D-Manager, das einen professionellen visuellen Stil mit verschiedenen Szenen und Übergängen verwendet, um ein positives, reales Szenario zu veranschaulichen, das aus effektiven DEI-Praktiken resultiert. Eine professionelle AI-Stimme mit relevanten Hintergrundgeräuschen wird diese Mini-Geschichte erzählen und demonstrieren, wie die ansprechenden Vorlagen und Szenen von HeyGen für wirkungsvolle Mitarbeiterschulungen und E-Learning-Lösungen genutzt werden können.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement im DEI-Training.
Erhöhen Sie das Mitarbeiterengagement und die Wissensspeicherung für kritische DEI-Themen, indem Sie AI-gestützte Videogenerierung nutzen.
Erweitern Sie die globale DEI-Reichweite.
Erstellen Sie effizient umfassende und zugängliche DEI-Trainingskurse, um sicherzustellen, dass diverse globale Mitarbeiter mit mehrsprachiger Unterstützung erreicht werden.
Häufig Gestellte Fragen
Wie hilft HeyGen bei der Erstellung ansprechender DEI-Trainingsvideos?
HeyGen befähigt L&D- und HR-Teams, hochgradig ansprechende Inhalte mit einer Vielzahl von Videovorlagen und benutzerdefinierten visuellen Elementen zu produzieren. Unser AI-Videogenerator macht es einfach, Ihre Trainingsskripte in personalisierte Diversity- und Inklusionsvideos mit dynamischen AI-Avataren und Voiceovers zu verwandeln, sodass Ihre Botschaft ankommt.
Kann HeyGen meine bestehenden Diversity-Trainingsskripte in Videos umwandeln?
Ja, HeyGen ist auf die effiziente Umwandlung von Text-zu-Video aus Skripten spezialisiert. Geben Sie einfach Ihr Videoskript ein, und der AI-Videogenerator von HeyGen erstellt Videos in professioneller Qualität mit realistischen AI-Avataren und synchronisierten AI-Voiceovers, die mehrsprachige Fähigkeiten für eine breitere Reichweite unterstützen.
Was macht HeyGen zu einem effektiven Werkzeug für L&D- und HR-Teams bei der Entwicklung von Mitarbeiterschulungsvideos?
HeyGen bietet eine optimierte Lösung zur Erstellung wirkungsvoller Mitarbeiterschulungs- und DEI-Trainingsvideos. Die intuitive Plattform, zusammen mit Funktionen wie Untertiteln und Barrierefreiheitsoptionen, hilft L&D- und HR-Teams, umfassende E-Learning-Lösungen zu entwickeln, die Themen wie unbewusste Vorurteile effektiv ansprechen.
Wie kann HeyGen sicherstellen, dass unsere DEI-Trainingsvideos diverse AI-Avatare und Stimmen enthalten?
HeyGen bietet eine große Auswahl an diversen AI-Avataren und AI-Voiceovers, um verschiedene Hintergründe und demografische Gruppen in Ihren DEI-Trainingsvideos genau darzustellen. Sie können diese Elemente weiter anpassen und benutzerdefinierte Branding-Kontrollen anwenden, um sich an die inklusive Kultur und Botschaft Ihrer Organisation anzupassen.