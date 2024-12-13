DEI-Onboarding-Video-Generator für ansprechende Schulungen

Verwandeln Sie Ihr DEI-Training mit unserem Onboarding-Video-Generator, der Text-zu-Video aus Skripten nutzt, um ansprechende Inhalte zu erstellen.

Entwickeln Sie ein 1-minütiges Video für neue Mitarbeiter, das die grundlegenden DEI-Prinzipien Ihres Unternehmens vorstellt. Ein vielfältiger AI-Avatar übermittelt eine einladende Botschaft in einem warmen, professionellen Ton vor einem sauberen, modernen Hintergrund und demonstriert die leistungsstarke AI-Avatars-Funktion von HeyGen, um schnell ansprechende Inhalte für Ihren DEI-Onboarding-Video-Generator zu erstellen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für HR-Teams, das zeigt, wie komplexe DEI-Konzepte in klare, umsetzbare Schritte für 'Onboarding-Videos' übersetzt werden können. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um detaillierte Richtliniendokumente in eine dynamische, informative Präsentation mit einer freundlichen, artikulierten Stimme und unterstützenden Grafiken zu verwandeln.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein 2-minütiges umfassendes Schulungsmodul für globale Mitarbeiter über inklusive Kommunikation. Ein Instruktor mit klarer Stimmführung und dezenter Hintergrundmusik wird vorgestellt. Nutzen Sie die Voiceover-Generierung von HeyGen, um mehrsprachige Audiotracks anzubieten, damit alle neuen Teammitglieder Zugang zu wichtigen DEI-Initiativen haben und diese verstehen können.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie eine 45-sekündige Schnellübersicht für HR-Profis, die zeigt, wie vorhandene 'Vorlagen & Szenen' angepasst werden können, um einzigartige Mikro-Lerninhalte für Mitarbeiterschulungen zu erstellen. Heben Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen mit hellen, energetischen Visuals und motivierender, optimistischer Musik hervor, um Benutzer mit effizienten AI-Tools für die schnelle Bereitstellung von Inhalten zu stärken.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein DEI-Onboarding-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie wirkungsvolle und inklusive Onboarding-Videos, die das Engagement Ihres Unternehmens für Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion widerspiegeln und jeden neuen Mitarbeiter effektiv willkommen heißen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres DEI-fokussierten Onboarding-Skripts. Nutzen Sie unseren Text-zu-Video-Generator, um Ihre schriftlichen Inhalte in eine ansprechende Erzählung zu verwandeln, die inklusive Botschaften fördert.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre Visuals
Verbessern Sie Ihr Video, indem Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren auswählen. Passen Sie diese in verschiedenen Szenen an, um die Werte Ihres Unternehmens visuell darzustellen und ein ansprechendes Erlebnis für neue Mitarbeiter zu schaffen.
3
Step 3
Fügen Sie Stimme und Markenelemente hinzu
Fügen Sie eine überzeugende Erzählung mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion hinzu, indem Sie aus einer Vielzahl professioneller AI-Stimmen wählen. Integrieren Sie Ihre Markenelemente wie Logos und Farben, um Konsistenz zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Finalisieren Sie Ihr hochwertiges DEI-Onboarding-Video. Nutzen Sie unsere Optionen zur Größenanpassung und zum Exportieren, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten, komplett mit automatischen Untertiteln für Barrierefreiheit.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Fördern Sie eine inklusive Unternehmenskultur

.

Erstellen Sie inspirierende DEI-Onboarding-Videos, die Unternehmenswerte effektiv kommunizieren, neue Mitarbeiter willkommen heißen und ein Zugehörigkeitsgefühl fördern.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen DEI-Onboarding-Videos verbessern?

Der AI-Video-Generator von HeyGen ermöglicht HR-Teams die Erstellung ansprechender und inklusiver Diversity-Schulungsvideos mit anpassbaren AI-Avataren und mehrsprachigen Voiceovers, sodass sich alle neuen Mitarbeiter willkommen und informiert fühlen. Er dient effektiv als DEI-Onboarding-Video-Generator.

Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videoproduktion?

HeyGen ist ein leistungsstarker Text-zu-Video-Generator, der Textvorgaben in hochwertige AI-generierte Videos umwandelt. Er umfasst fortschrittliche Bearbeitungstools, AI-Stimmen und Skriptgenerierungsfähigkeiten, die die Videoproduktion effizient und skalierbar für AI-gesteuerte Videoinhalte machen.

Kann ich die von HeyGen generierten AI-Videos für meine Marke anpassen?

Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter eine Vielzahl von Vorlagen, anpassbare Szenen und Markenelemente wie Logos und Farben. Sie können auch Ihre eigene Medienbibliothek integrieren, um eine einzigartige visuelle Identität zu schaffen.

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos?

HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung effektiver Onboarding-Videos und Mitarbeiterschulungsinhalte. Mit vorgefertigten Videovorlagen und Drag-and-Drop-Bearbeitungstools können Unternehmen schnell professionelle Videogeschichten erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenzen zu benötigen.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo