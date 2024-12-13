DEI-Onboarding-Video-Generator für ansprechende Schulungen
Verwandeln Sie Ihr DEI-Training mit unserem Onboarding-Video-Generator, der Text-zu-Video aus Skripten nutzt, um ansprechende Inhalte zu erstellen.
Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Produzieren Sie ein 90-sekündiges Schulungsvideo für HR-Teams, das zeigt, wie komplexe DEI-Konzepte in klare, umsetzbare Schritte für 'Onboarding-Videos' übersetzt werden können. Nutzen Sie die Text-zu-Video-Funktion, um detaillierte Richtliniendokumente in eine dynamische, informative Präsentation mit einer freundlichen, artikulierten Stimme und unterstützenden Grafiken zu verwandeln.
Erstellen Sie ein 2-minütiges umfassendes Schulungsmodul für globale Mitarbeiter über inklusive Kommunikation. Ein Instruktor mit klarer Stimmführung und dezenter Hintergrundmusik wird vorgestellt. Nutzen Sie die Voiceover-Generierung von HeyGen, um mehrsprachige Audiotracks anzubieten, damit alle neuen Teammitglieder Zugang zu wichtigen DEI-Initiativen haben und diese verstehen können.
Erstellen Sie eine 45-sekündige Schnellübersicht für HR-Profis, die zeigt, wie vorhandene 'Vorlagen & Szenen' angepasst werden können, um einzigartige Mikro-Lerninhalte für Mitarbeiterschulungen zu erstellen. Heben Sie die Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen mit hellen, energetischen Visuals und motivierender, optimistischer Musik hervor, um Benutzer mit effizienten AI-Tools für die schnelle Bereitstellung von Inhalten zu stärken.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.
Steigern Sie das Engagement beim DEI-Onboarding.
Nutzen Sie AI-generierte Videos, um das DEI-Onboarding ansprechend zu gestalten und das Verständnis und die Beibehaltung wichtiger Diversitätskonzepte bei neuen Mitarbeitern zu verbessern.
Skalieren Sie inklusives Training global.
Erstellen und implementieren Sie effizient eine breitere Palette inklusiver DEI-Onboarding-Kurse, um eine globale Mitarbeiterbasis zu schulen und zu erreichen.
Häufig Gestellte Fragen
Wie kann HeyGen DEI-Onboarding-Videos verbessern?
Der AI-Video-Generator von HeyGen ermöglicht HR-Teams die Erstellung ansprechender und inklusiver Diversity-Schulungsvideos mit anpassbaren AI-Avataren und mehrsprachigen Voiceovers, sodass sich alle neuen Mitarbeiter willkommen und informiert fühlen. Er dient effektiv als DEI-Onboarding-Video-Generator.
Welche technischen Fähigkeiten bietet HeyGen für die Videoproduktion?
HeyGen ist ein leistungsstarker Text-zu-Video-Generator, der Textvorgaben in hochwertige AI-generierte Videos umwandelt. Er umfasst fortschrittliche Bearbeitungstools, AI-Stimmen und Skriptgenerierungsfähigkeiten, die die Videoproduktion effizient und skalierbar für AI-gesteuerte Videoinhalte machen.
Kann ich die von HeyGen generierten AI-Videos für meine Marke anpassen?
Absolut. HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen, darunter eine Vielzahl von Vorlagen, anpassbare Szenen und Markenelemente wie Logos und Farben. Sie können auch Ihre eigene Medienbibliothek integrieren, um eine einzigartige visuelle Identität zu schaffen.
Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Mitarbeiterschulungsvideos?
HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung effektiver Onboarding-Videos und Mitarbeiterschulungsinhalte. Mit vorgefertigten Videovorlagen und Drag-and-Drop-Bearbeitungstools können Unternehmen schnell professionelle Videogeschichten erstellen, ohne umfangreiche Videobearbeitungskompetenzen zu benötigen.