2

Step 2

Wählen Sie eine Vorlage oder Szene

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Vorlagen und Szenen, um die Kulisse für Ihr Video zu gestalten. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihren KI-Avatar problemlos in verschiedene Umgebungen zu integrieren und so den Erzählcharakter Ihres Inhalts zu verbessern.