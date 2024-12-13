Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für angehende Innenarchitekten und Wohnkultur-Enthusiasten, das zeigt, wie man schnell ein "Dekor-Video-Maker"-Projekt aus einem einfachen Skript generiert. Das Video sollte eine saubere, moderne Ästhetik mit klaren visuellen Elementen und einer professionellen, informativen Stimme haben, die die nahtlose Nutzung von AI-Avataren und Voiceover-Generierung hervorhebt, um Designkonzepte durch Vorlagen und Szenen zum Leben zu erwecken.

Video Generieren