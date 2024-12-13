Entscheidungssysteme Videoersteller für interaktive Erlebnisse

Gestalten Sie dynamische interaktive Video-Reisen mit einer No-Code-Oberfläche, verstärkt durch realistische AI-Avatare, um Zuschauer zu fesseln.

556/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 1-minütiges Erklärvideo für DevOps-Teams und Systemarchitekten, das zeigt, wie ein AI-Video-Generator mit einer No-Code-Oberfläche komplexe Video-Produktionsabläufe vereinfacht. Betonen Sie die einfache Integration der Videoproduktion in bestehende Systeme durch API-Integration, dargestellt mit sauberen Schnittstellendemonstrationen. Der visuelle und akustische Stil sollte modern und energiegeladen sein, mit lebendigen Animationen und einer freundlichen, informativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell professionell aussehende Sequenzen zusammenzustellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 75-sekündiges ansprechendes Video für Marketingstrategen und L&D-Profis, das zeigt, wie interaktive Videoplattformen anpassbare AI-Avatare einsetzen, um dynamische Zuschauerreisen zu schaffen. Heben Sie die Kraft der Personalisierung in Entscheidungssystemen hervor, indem Sie verschiedene Avatar-Stile und -Ausdrücke in unterschiedlichen Szenarien verwenden. Das Video sollte einen hellen, optimistischen visuellen Stil mit einer klaren, konversationellen Stimme haben. Verwenden Sie HeyGens AI-Avatare-Funktion, um die Charaktere zum Leben zu erwecken und vielfältige Repräsentationen zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich ein 2-minütiges umfassendes Video für Business-Analysten und globale Marketingdirektoren vor, das detailliert, wie Entscheidungssysteme Videoersteller robuste erweiterte Analysen und mehrsprachige Unterstützung in ihren Videoerstellungs- und Bearbeitungsprozessen ermöglichen. Präsentieren Sie komplexe Daten-Dashboards und Beispiele für globale Reichweite. Die visuelle Ästhetik sollte anspruchsvoll und informativ sein, mit polierten Grafiken und einer professionellen Stimme, die in mehreren Sprachen verfügbar ist. Nutzen Sie HeyGens Voiceover-Generierung und Untertitel, um effektiv ein vielfältiges, internationales Publikum zu erreichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Entscheidungssysteme Videoersteller funktioniert

Lernen Sie, fesselnde, interaktive Videoerlebnisse zu gestalten, die Zuschauer durch personalisierte Reisen mit Verzweigungslogik und AI-gestützten Elementen führen, ohne dass Programmierung erforderlich ist.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Kernvideo
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer ersten Videoinhalte. Nutzen Sie intuitive Werkzeuge zur Videoerstellung und -bearbeitung, um die grundlegende Erzählung für Ihr interaktives Erlebnis zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie interaktive Verzweigungen hinzu
Integrieren Sie Entscheidungspunkte und Verzweigungspfade mit bedingter Logik. Gestalten Sie dynamische Zuschauerreisen, bei denen Entscheidungen zu verschiedenen Videosegmenten führen, um das Engagement zu erhöhen.
3
Step 3
Wählen Sie AI-Avatare aus
Verbessern Sie Ihr Video mit personalisierter Präsentation. Integrieren Sie AI-Avatare, um Informationen zu präsentieren oder Zuschauer durch verschiedene interaktive Entscheidungen zu führen und so eine menschliche Note hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr interaktives Video
Veröffentlichen Sie Ihr fertiges interaktives Video und analysieren Sie dessen Leistung. Nutzen Sie erweiterte Analysen, um wertvolle Einblicke in das Zuschauerengagement zu gewinnen und Ihre interaktiven Inhaltsstrategien zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erzeugen Sie dynamische Marketingkampagnen

.

Produzieren Sie schnell leistungsstarke, interaktive Videoanzeigen mit AI, um Marketingkampagnen für verbessertes Zuschauerengagement und Konversionen zu optimieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Was macht HeyGen zu einem effektiven AI-Video-Generator?

HeyGen ist ein leistungsstarker AI-Video-Generator, der die Inhaltserstellung vereinfacht, indem er Nutzern ermöglicht, mühelos professionelle Videos zu produzieren. Er nutzt fortschrittliche AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um den gesamten Videoerstellungs- und Bearbeitungsprozess zu optimieren.

Wie integriert sich HeyGen in bestehende Video-Produktionsabläufe?

HeyGen vereinfacht Video-Produktionsabläufe durch eine benutzerfreundliche No-Code-Oberfläche und robuste API-Integrationsoptionen. Dies ermöglicht es Unternehmen, HeyGens leistungsstarke AI-Video-Generierungsfähigkeiten nahtlos in ihre bestehenden Systeme zu integrieren, um eine effiziente Inhaltserstellung zu gewährleisten.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für Videoinhalte?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Videoinhalte durch eine Vielzahl von Vorlagen und starke Branding-Kontrollen. Sie können Elemente wie Logos und Farben leicht anpassen, um sicherzustellen, dass alle Ihre Videos perfekt mit Ihrer Markenidentität und Ihren Anforderungen übereinstimmen.

Kann HeyGen für Marketing- und Schulungsinitiativen genutzt werden?

HeyGen ist eine ideale Lösung für die Entwicklung ansprechender Marketingkampagnen und umfassender Schulungsmodule. Seine fortschrittlichen AI-Avatare und effizienten Text-zu-Video-Funktionen ermöglichen die schnelle Produktion von hochwertigen, professionellen Videoinhalten, die für verschiedene geschäftliche Anwendungen maßgeschneidert sind.

