Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein elegantes 30-sekündiges Marketingvideo für potenzielle Kunden im Technologiesektor, das zeigt, wie eine kluge Produktwahl ihren Arbeitsablauf vereinfachen kann. Dieses Video sollte moderne, saubere Visuals mit HeyGens lebensechten KI-Avataren präsentieren, die die wichtigsten Vorteile darstellen, ergänzt durch dynamische Stockmedien aus der Medienbibliothek/Stockunterstützung, was zu einem überzeugenden und einprägsamen Stück führt.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein informatives 60-sekündiges Tutorial-Video für interne Teams oder neue Benutzer, das die Schritte zur Nutzung einer neuen Entscheidungsstrukturierungsfunktion detailliert beschreibt. Der visuelle Stil sollte klar und prägnant sein, mit nahtlos aus einem Skript generiertem Bildschirmtext unter Verwendung von HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, ergänzt durch automatisch hinzugefügte Untertitel für Barrierefreiheit und Verstärkung der wichtigsten Punkte.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine fesselnde 20-sekündige Social-Media-Anzeige für Marketingfachleute vor, die die Effizienz eines optimierten Entscheidungsprozesses demonstriert. Verwenden Sie einen lebendigen, schnellen visuellen Stil mit schnellen Schnitten und animierten Grafiken, um mit HeyGens präziser Sprachgenerierung schnell Vorteile zu vermitteln, und stellen Sie sicher, dass sie durch Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte für maximale Reichweite auf verschiedenen Plattformen optimiert ist.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Entscheidungsstruktur-Video-Macher funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende Erklärvideos, die komplexe Entscheidungen und Prozesse klären und Ihr Publikum mit Klarheit und Wirkung leiten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Videoskript
Beginnen Sie mit der Gliederung Ihrer Entscheidungsstruktur. Verwenden Sie unsere intuitive Plattform, um Ihr Skript zu erstellen oder einzufügen, und nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um Text direkt in ansprechende Szenen zu verwandeln.
2
Step 2
Wählen Sie Visuals und Vorlagen
Wählen Sie aus einer Vielzahl professioneller Vorlagen oder erstellen Sie Ihre eigenen Szenen. Integrieren Sie mühelos lizenzfreie Bilder und Stockvideos aus unserer Medienbibliothek, um jeden Entscheidungspunkt zu veranschaulichen, und nutzen Sie HeyGens Vorlagen & Szenen-Funktion.
3
Step 3
Fügen Sie KI-Sprachübertragungen und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit natürlich klingenden KI-Sprachübertragungen, um den Entscheidungsfluss zu erklären. Generieren Sie automatisch präzise Untertitel und Bildunterschriften für Barrierefreiheit und Klarheit, unterstützt von HeyGens Sprachgenerierung.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Erklärvideo
Überprüfen Sie Ihr fertiges Entscheidungsstruktur-Video im Editor. Sobald Sie zufrieden sind, laden Sie Ihr hochwertiges Erklärvideo einfach herunter, bereit zur Verbreitung auf verschiedenen Plattformen, unter Verwendung von HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte-Funktionen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Informationen

Verwandeln Sie komplexe Themen wie medizinische Inhalte in klare, verständliche Erklärvideos für verbesserte Bildungsergebnisse.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreative Marketingstrategie mit animierten Videos verbessern?

HeyGen ist eine fortschrittliche KI-Videoplattform, die Ihre kreative Marketingstrategie unterstützt, indem sie mühelos ansprechende animierte Videos und Erklärvideos generiert. Der benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Editor und die umfangreiche Vorlagenbibliothek ermöglichen es Ihnen, Ihre einzigartige Vision zum Leben zu erwecken und die Inhaltserstellung zu optimieren.

Was macht HeyGen zu einem benutzerfreundlichen Erklärvideo-Macher für verschiedene Branchen?

HeyGen zeichnet sich als benutzerfreundlicher Erklärvideo-Macher durch seine intuitive Benutzeroberfläche und leistungsstarke Funktionen aus. Sie können problemlos professionelle Videos erstellen, indem Sie Text aus einem Skript in Video umwandeln und hochwertige KI-Sprachübertragungen einfügen, was den Videoerstellungsprozess für jeden zugänglich macht, unabhängig von technischen Fähigkeiten.

Unterstützt HeyGen fortschrittliche Funktionen wie KI-Sprachübertragungen und Stockmedien für die Videoproduktion?

Ja, HeyGen unterstützt vollständig fortschrittliche Funktionen, die für die moderne Videoproduktion entscheidend sind, einschließlich ausgefeilter KI-Sprachübertragungen und umfassender Skripterstellungsmöglichkeiten. Darüber hinaus erhalten Benutzer Zugriff auf eine reichhaltige Medienbibliothek mit Stockvideos und lizenzfreien Bildern, die Ihre Inhalte mit professionellen Assets bereichern.

Kann ich die mit HeyGen erstellten Videos für professionelles Branding und Konsistenz anpassen?

Absolut. HeyGen bietet robuste Werkzeuge zur Anpassung Ihrer Videos für professionelles Branding, sodass Sie Ihre spezifischen Logos und Markenfarben integrieren können. Sie können auch Ihre Inhalte mit benutzerdefiniertem Text und Untertiteln verbessern und passende Musik aus einer vielfältigen Musikbibliothek auswählen, um nahtlose Markenkonsistenz über alle Ihre Ausgaben hinweg zu gewährleisten.

