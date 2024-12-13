3

Step 3

Wenden Sie Ihr Branding an & Polieren Sie

Personalisieren Sie Ihr Video mit Branding-Kontrollen, indem Sie Ihr Logo, Ihre Markenfarben und benutzerdefinierte Schriftarten hinzufügen. Fügen Sie leicht Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit zu verbessern, und nehmen Sie alle letzten Bearbeitungen vor, um sicherzustellen, dass Ihr Video präzise und professionell ist.