Autohaus-Rundgang-Generator: Bauen Sie Ihr virtuelles Showroom

Erstellen Sie immersive virtuelle Automobil-Touren und begeistern Sie Käufer mit dynamischer Voiceover-Generierung.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges professionelles Video, das sich an Autohausbesitzer und Marketingmanager richtet und die geschäftlichen Vorteile unserer interaktiven virtuellen Touren präsentiert. Der visuelle Stil sollte elegant und funktionsreich sein, mit beschwingter Hintergrundmusik, die unsere White-Label-Lösungen hervorhebt. Nutzen Sie AI-Avatare, um die wichtigsten Vorteile zu präsentieren und verschiedene Vorlagen und Szenen zur Anpassung zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 2-minütiges Video für Technikbegeisterte und 3D-Künstler, das die hochmodernen Fähigkeiten einer virtuellen 3D-Autohaus-Tour erkundet, insbesondere wie sie sich mit AI-Bildgenerator-Technologien integriert. Das Video sollte einen futuristischen, dynamischen 3D-Animationsstil mit Expertenkommentar haben, der aus Text-zu-Video vom Skript generiert wird und durch eine umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung ergänzt wird.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein prägnantes 45-sekündiges Video für Projektmanager und Betriebsspezialisten, das den effizienten Workflow unseres Autohaus-Rundgang-Generators und seine nahtlose mobile App-Integration veranschaulicht. Verwenden Sie einen schnellen visuellen Stil mit modernen Grafiken und klaren Untertiteln, um die Benutzerfreundlichkeit schnell zu vermitteln, und betonen Sie, wie das Ergebnis durch Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exporte für verschiedene Plattformen optimiert werden kann.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Autohaus-Rundgang-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos eine immersive virtuelle 3D-Autohaus-Tour, um Ihr Inventar und Ihre Einrichtungen zu präsentieren und Kunden mit interaktiven virtuellen Touren zu begeistern.

1
Step 1
Laden Sie Ihre 360-Fotos hoch
Beginnen Sie mit dem Hochladen Ihrer 360-Fotos oder anderer Medien. Unsere Plattform kann mit einem "AI-Bildgenerator" helfen, Bilder für Ihr virtuelles Showroom zu erstellen, um Lücken zu füllen.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre interaktive Tour
Ordnen Sie Ihre hochgeladenen Inhalte im Tour-Builder an. Integrieren Sie interaktive Elemente mit "Hotspots", um die Zuschauer nahtlos durch Ihr virtuelles Autohaus zu führen.
3
Step 3
Fügen Sie ansprechende Erzählungen hinzu
Verbessern Sie Ihren Autohaus-Rundgang mit überzeugendem Audio. Nutzen Sie die "Voiceover-Generierung", um professionelle Erzählungen oder Beschreibungen zu jedem Teil Ihrer virtuellen 3D-Autohaus-Tour hinzuzufügen.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihre Tour
Sobald Ihr interaktives virtuelles Showroom fertig ist, nutzen Sie "Größenanpassung des Seitenverhältnisses & Exporte", um Ihre Tour für verschiedene Plattformen vorzubereiten und Ihr Autohaus überall zugänglich zu machen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten mit Videos hervor

Veranschaulichen Sie positive Kundenerfahrungen und Testimonials mit ansprechenden AI-Videos, um das Vertrauen in Ihr Autohaus zu stärken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie funktioniert HeyGen als AI-Bildgenerator für dynamische Inhalte?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI, um Textskripte in ansprechende Videos mit realistischen AI-Avataren und benutzerdefinierten Szenen zu verwandeln, und dient effektiv als 'AI-Videogenerator' anstelle eines statischen Bildgenerators. Diese technische Fähigkeit ermöglicht es Unternehmen, dynamische, skalierbare Inhalte effizient für verschiedene Marketingbedürfnisse zu erstellen.

Kann HeyGen ein virtuelles Tour-Erlebnis für ein virtuelles Autohaus-Showroom erstellen?

Obwohl sich HeyGen auf AI-Videogenerierung anstelle von interaktiven 3D-Virtual-Touren konzentriert, kann es überzeugende Videoinhalte produzieren, die ein virtuelles Showroom oder einen Autohaus-Rundgang simulieren. Benutzer können die Vorlagen, Branding-Kontrollen und AI-Avatare von HeyGen nutzen, um ansprechende virtuelle Automobil-Touren für das Marketing zu erstellen.

Welche technischen Vorteile bietet HeyGen beim Präsentieren von Produkten im Vergleich zu traditionellen 360-Fotos?

HeyGen bietet AI-gestützte Videogenerierung mit dynamischen Erzählfähigkeiten durch AI-Avatare und Voiceovers, die ein ansprechenderes Erlebnis als statische 360-Fotos bieten. Dieser technische Ansatz ermöglicht detaillierte Erklärungen und interaktive Erzählungen im Kontext einer virtuellen Tour, was Produktpräsentationen verbessert.

Wie kann HeyGen als Autohaus-Rundgang-Generator für effektives Marketing genutzt werden?

HeyGen ermöglicht es Autohäusern, professionelle Video-Rundgänge effizient mit AI-Avataren und Text-zu-Video-Technologie zu erstellen, wodurch die Komplexität traditioneller Filmproduktionen entfällt. Diese Fähigkeit vereinfacht die Erstellung hochwertiger virtueller Tour-Inhalte, verbessert die Kundenbindung und zeigt Einrichtungen ohne physische Präsenz.

