HeyGen ermöglicht es Ihnen, Videos mit Untertiteln zu erstellen und in verschiedenen Seitenverhältnissen zu exportieren, was eine effiziente Verteilung über mehrere Plattformen ermöglicht, die für das Dokumentenmanagement geeignet sind. Dies stellt sicher, dass alle neuen Partner wichtige Informationen erhalten und unterstützt reibungslosere Compliance-Prüfungen innerhalb Ihrer Lieferkettenmanagement-Bemühungen.