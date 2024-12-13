Angebotsübersicht Video-Generator: Erstellen Sie Pitches schneller

Produzieren Sie sofort fesselnde Erklärvideos und Verkaufspitches mit lebensechten AI-Avataren, die Ihr Publikum begeistern.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein fesselndes 60-sekündiges Verkaufsvideo für Kleinunternehmer, das die sofortigen Vorteile unserer Lösung hervorhebt. Verwenden Sie dynamische und energiegeladene Visuals, indem Sie HeyGen's umfangreiche Video-Vorlagen & Szenen für eine schnelle Produktion nutzen und einen lebhaften Hintergrundtrack einfügen, während das Skript mit Text-zu-Video aus dem Skript für eine wirkungsvolle Umsetzung zum Leben erweckt wird.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 30-sekündiges Angebotsübersichtsvideo für interne Verkaufsteams und neue Kunden, das den Wert eines kürzlich geschlossenen Partnerschaftsdeals klar darlegt. Die visuelle Präsentation muss klar, markenkonform und leicht verständlich sein, wobei HeyGen's Untertitel/Untertitel für Barrierefreiheit und Medienbibliothek/Stock-Unterstützung zur Integration relevanter visueller Hilfsmittel genutzt werden, alles begleitet von einer freundlichen und beruhigenden Stimme.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein fesselndes 50-sekündiges Marketingvideo, das sich an Marketingfachleute richtet und die transformative Kraft der Nutzung eines AI-Videogenerators für die Kampagnenerstellung veranschaulicht. Dieses Video sollte visuell reichhaltige und kreative Elemente mit sanften Übergängen enthalten, wobei HeyGen's Größenanpassung & Exporte für mehrere Plattformen und anspruchsvolle Text-zu-Video aus dem Skript für eine fesselnde AI-Stimme genutzt werden.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Angebotsübersicht-Videos funktioniert

Verwandeln Sie Angebotsdetails mühelos in professionelle, fesselnde Videopräsentationen mit unserem intuitiven AI-Video-Generator, um sicherzustellen, dass Ihre Vorschläge herausstechen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Angebots-Skript
Beginnen Sie mit der Eingabe der wichtigsten Informationen Ihres Angebots. Unser intuitiver **Angebotsübersicht-Video-Generator** nutzt **Text-zu-Video aus dem Skript**, um Ihre schriftlichen Inhalte mühelos in eine dynamische Videogeschichte zu verwandeln, perfekt für Ihre nächste Verkaufspräsentation.
2
Step 2
Wählen Sie Ihre visuelle Grundlage
Wählen Sie aus einer Vielzahl von **Video-Vorlagen** oder beginnen Sie mit einem AI-Avatar, um die Bühne für Ihre Angebotsübersicht zu bereiten. Diese vorgefertigten **Vorlagen & Szenen** bieten ein professionelles und konsistentes Erscheinungsbild, das Ihren Erstellungsprozess optimiert.
3
Step 3
Fügen Sie persönliche Akzente und Branding hinzu
Personalisieren Sie Ihr Video, indem Sie das Logo, die Farben und andere **individuelle Branding-Elemente** Ihres Unternehmens hinzufügen, indem Sie unsere intuitiven **Branding-Kontrollen (Logo, Farben)** nutzen. Verbessern Sie die Klarheit mit unseren AI-Sprachgenerierungsfähigkeiten für einen polierten Klang.
4
Step 4
Generieren und teilen Sie Ihr Video
Produzieren Sie Ihr endgültiges, hochwertiges **Verkaufsvideo** mit Leichtigkeit. Sobald es generiert ist, teilen Sie Ihr Video selbstbewusst mit einem **verfolgbaren Freigabelink**, um das Engagement zu überwachen und wertvolle Einblicke in Ihre Verkaufspitches zu gewinnen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Bewerben Sie Produkt- & Angebots-Highlights

Erstellen Sie schnell fesselnde Social-Media-Videos, um Produktmerkmale hervorzuheben und Angebotsübersichten anzukündigen, die Ihr Publikum begeistern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die AI-Videoerstellung für kreative Projekte?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, mühelos professionelle AI-Videos zu erstellen, indem Text in fesselnde Inhalte verwandelt wird. Nutzen Sie eine breite Palette von Video-Vorlagen und realistischen AI-Avataren, um Ihre kreative Vision schnell und effizient mit unserer intuitiven Text-zu-Video-AI zum Leben zu erwecken.

Kann HeyGen gebrandete Produktvideos und überzeugende Verkaufspitches erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein herausragender Produktvideo-Generator, der es Ihnen ermöglicht, hochwertige Verkaufsvideos mit individuellem Branding zu produzieren. Integrieren Sie Ihre Logos und Farben, um die Markenkonsistenz in all Ihren Marketingvideos und Verkaufspitches zu wahren.

Welche AI-Fähigkeiten bietet HeyGen für die Erstellung überzeugender Erklärvideos?

HeyGen bietet robuste AI-Fähigkeiten für Erklärvideos, einschließlich fortschrittlicher AI-Sprachgenerierung direkt aus Ihrem Skript. Unsere Text-zu-Video-AI stellt sicher, dass Ihre Botschaft klar und professionell übermittelt wird, sodass komplexe Konzepte leicht verständlich sind.

Unterstützt HeyGen die Erstellung vielfältiger Inhalte, wie z.B. fesselnde Onboarding-Videos?

Ja, HeyGen ist vielseitig für verschiedene Inhaltsbedürfnisse, einschließlich wirkungsvoller Onboarding-Videos und Lösungen für Angebotsübersicht-Video-Generatoren. Nutzen Sie unsere dynamischen AI-Avatare und umfangreichen Video-Vorlagen, um maßgeschneiderte Inhalte für jeden Zweck zu produzieren.

