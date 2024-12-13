Erstellen Sie ein 45-sekündiges Einführungsvideo für neues Kita-Personal, das sie mit den wesentlichen täglichen Abläufen und der Unternehmenskultur vertraut macht. Die Zielgruppe sind neue Kita-Mitarbeiter, und der visuelle Stil sollte warm, freundlich und professionell sein, begleitet von einem klaren, einladenden Audioton. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen konsistent und ansprechend zu präsentieren.

Video Generieren