Erstellen Sie ein 1-minütiges, ansprechendes, szenariobasiertes Video für neue Mitarbeiter, das sich auf das Erkennen von häufigen Phishing-Versuchen und die Verhinderung von Datenlecks konzentriert. Der visuelle Stil sollte zugänglich und leicht interaktiv sein, wobei HeyGens AI-Avatare sowohl korrekte als auch falsche Handlungen demonstrieren, begleitet von einer klaren, beruhigenden Voiceover-Generierung.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 90-sekündiges professionelles Schulungsvideo für alle Mitarbeiter für ihr jährliches Sicherheitstraining, das bewährte Methoden zur Erstellung starker Passwörter und zur Aktivierung der Multi-Faktor-Authentifizierung hervorhebt. Verwenden Sie einen sauberen visuellen Stil mit prominenten On-Screen-Texten durch Untertitel, um wichtige Schritte zu verstärken, und nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um einen autoritativen Ton beizubehalten.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein umfassendes 2-minütiges Compliance-Schulungsvideo für Abteilungen, die mit sensiblen Kunden- oder Unternehmensdaten umgehen, wie HR oder Recht, das sichere Datenhandhabungsprotokolle und regulatorische Anforderungen detailliert beschreibt. Das Video sollte einen informativen und ernsten visuellen Stil haben, relevante Stock-Footage aus HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung einbeziehen und effizient mit HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten generiert werden.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Schnelltipps-Video für Remote-Mitarbeiter und Angestellte, die persönliche Geräte verwenden, das wesentliche Sicherheitspraktiken für mobile Geräte abdeckt, um Datenverlust zu verhindern. Der visuelle und Audio-Stil sollte modern, schnelllebig und prägnant sein, dynamische AI-Avatare enthalten und für verschiedene Bildschirmgrößen durch HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung und Exporte optimiert sein, um eine einfache Verteilung zu ermöglichen.
Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein Video-Maker für Datensicherheitsschulungen funktioniert

Erstellen Sie schnell ansprechende und produktgenaue Datensicherheitsschulungsvideos, um das Sicherheitsbewusstsein und die Compliance in Ihrer Organisation zu steigern.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihre Schulungsinhalte
Beginnen Sie damit, Ihre Datensicherheitsskripte in überzeugende Videoinhalte mit Text-zu-Video umzuwandeln. Alternativ können Sie aus einer Bibliothek professioneller Vorlagen auswählen, um Ihre Sicherheitsbewusstseinsschulungsmodule schnell zu erstellen.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Präsentator
Steigern Sie das Engagement, indem Sie einen vielfältigen AI-Avatar auswählen, um Ihre Datensicherheitsbotschaften zu übermitteln. Unsere AI-Avatare erwecken Ihr Skript zum Leben und machen komplexe Themen für Mitarbeiter nachvollziehbarer.
3
Step 3
Anpassen und Verfeinern
Wenden Sie die einzigartige Identität Ihrer Marke mit benutzerdefinierten Logos und Farben an. Erzeugen Sie natürlich klingende Voiceovers und fügen Sie Untertitel hinzu, um sicherzustellen, dass Ihre Compliance-Schulungsvideos zugänglich und wirkungsvoll sind.
4
Step 4
Exportieren und Verteilen
Laden Sie Ihre fertigen Datensicherheitsschulungsvideos in verschiedenen Seitenverhältnissen herunter, die für jede Plattform geeignet sind. Integrieren Sie Ihre neuen Inhalte nahtlos in Ihr Learning Management System (LMS) für eine einfache Bereitstellung an Mitarbeiter.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entmystifizieren Sie komplexe Sicherheitskonzepte

Verwandeln Sie komplexe Datensicherheitsthemen in klare, verständliche und visuell ansprechende Videos, die Compliance-Schulungen für alle zugänglich machen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Datensicherheitsschulungsvideos verbessern?

HeyGen, ein AI-Video-Generator, ermöglicht es Ihnen, hochgradig ansprechende Videoinhalte für Datensicherheitsschulungen zu erstellen. Sie können komplexe Sicherheitsbewusstseinsschulungen in klare, einprägsame Lektionen verwandeln, indem Sie AI-Avatare und dynamische Szenen verwenden.

Welche technischen Funktionen bietet HeyGen für die skalierbare Erstellung von Compliance-Schulungsvideos?

HeyGen bietet robuste Text-zu-Video-Funktionen, AI-Voiceover in mehreren Sprachen zur Lokalisierung und eine einfache Integration für die LMS-Verteilung. Dies rationalisiert den technischen Prozess der Produktion umfangreicher Compliance-Schulungsvideoinhalte.

Kann ich AI-Avatare und Vorlagen für spezifische Sicherheitsbewusstseinsschulungsszenarien anpassen?

Absolut! HeyGen ermöglicht eine umfangreiche Anpassung von AI-Avataren und bietet eine Vielzahl von Vorlagen, die zu spezifischen Sicherheitsbewusstseinsschulungsszenarien wie Phishing-Simulationen oder Datenlecks passen. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoproduktion perfekt mit Ihrer Marke und Botschaft übereinstimmt.

Wie schnell kann HeyGen uns helfen, effektive Onboarding-Videos für Datensicherheit zu produzieren?

Mit HeyGen können Sie professionelle Datensicherheitsschulungsvideos für das Mitarbeiter-Onboarding in Minuten, nicht Tagen, schnell produzieren. Die intuitive Benutzeroberfläche und die AI-gestützten Tools beschleunigen Ihren Videoerstellungs-Workflow erheblich.

