Erstellen Sie ein 1,5-minütiges ansprechendes Sicherheitsbewusstseinsvideo für alle Mitarbeiter, insbesondere für Neueinstellungen, um gängige "Phishing-Betrügereien" und "Social Engineering"-Taktiken zu bekämpfen. Der visuelle Stil sollte eine Mischung aus Live-Action-Simulationen und animierten Erklärungen sein, mit einer klaren, autoritativen Stimme, die die Zuschauer leitet. Der Ton sollte ernst, aber zugänglich sein. Nutzen Sie HeyGens "AI-Avatare", um verschiedene Social-Engineering-Versuche realistisch darzustellen und bewährte Praktiken zur Identifizierung und Meldung von "verdächtigen Links" zu demonstrieren, um ein hochgradig nachvollziehbares und wirkungsvolles Lernerlebnis zu gewährleisten.

