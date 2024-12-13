HeyGen vereinfacht die Produktion von Python für Data Science Tutorials erheblich, indem es die Umwandlung von Text zu Video aus Skripten ermöglicht. Diese Fähigkeit, kombiniert mit automatischen Untertiteln und anpassbaren AI-Avataren, macht die Erstellung hochwertiger Lehrinhalte zu Themen wie Python für Data Science sowohl effizient als auch zugänglich für Pädagogen.