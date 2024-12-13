HeyGen optimiert die Videoproduktion erheblich durch seine intuitive Benutzeroberfläche, die eine breite Palette von Videovorlagen und leistungsstarke Text-to-Video-Funktionen bietet. Sie können schnell umfassende Lehrpläne oder Inhalte zur Kompetenzentwicklung erstellen, indem Sie einfach Ihr Skript eingeben und AI animierte Präsentationen und vollständige Videos mit AI-Text-to-Speech in Minuten erstellen lassen.