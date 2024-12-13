Erstellen Sie ein 90-sekündiges Anleitungsvideo für IT-Profis und Datenschutzbeauftragte, das erklärt, wie spezifische Datenschutzkontrollen in einem System implementiert werden. Der visuelle Stil sollte elegant und professionell sein, mit animierten Diagrammen und Bildschirmtexten, um komplexe Konzepte zu veranschaulichen, begleitet von einer ruhigen, autoritativen Stimme. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um schnell erklärende Inhalte zu generieren und eine konsistente Botschaft für dieses wichtige Thema der Datensicherheit zu gewährleisten.

