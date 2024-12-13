Effizienz freischalten mit einem Dashboard-Tutorial-Video-Generator

Erstellen Sie mühelos professionelle Tutorial-Videos. Verwandeln Sie Ihre Skripte in fesselnde visuelle Anleitungen mit unserer Text-zu-Video-Funktion aus Skripten.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen mühelos ein 45-sekündiges Dashboard-Tutorial-Video für Anfänger, präsentiert mit hellen, klaren Visuals und einer fröhlichen, freundlichen Stimme. Dieses fesselnde Video, ein Paradebeispiel für einen KI-Tutorial-Video-Generator in Aktion, zeigt einen lebensechten KI-Avatar, der die Zuschauer Schritt für Schritt anleitet, alles unterstützt durch HeyGens präzise Sprachsynthese für maximale Klarheit.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein professionelles 60-sekündiges Videodokumentationsstück für interne Teams und neue Mitarbeiter, mit einer klaren visuellen Ästhetik und einem ruhigen, instruktiven Ton. Konzentrieren Sie sich darauf, komplexe Texte in vereinfachte SOPs zu verwandeln, was mit HeyGens fortschrittlicher Text-zu-Video-Funktionalität aus Skripten leicht erreichbar ist, und fügen Sie wesentliche Untertitel hinzu, um das Verständnis zu verbessern.
Beispiel-Prompt 2
Wie können Vertriebs- und Marketingfachleute schnell wirkungsvolle Kundenpräsentationen erstellen? Entwickeln Sie ein dynamisches 30-sekündiges Video mit eleganten, modernen Grafiken und einer selbstbewussten, überzeugenden Stimme, das zeigt, wie HeyGens KI-gestützte Vorlagen und umfangreiche Medienbibliothek/Stock-Unterstützung das Engagement und die Professionalität steigern und jede Präsentation unvergesslich machen.
Beispiel-Prompt 3
Verwandeln Sie umfangreiche Inhalte von E-Learning-Plattformen in ein überzeugendes 90-sekündiges Lehrvideo für Pädagogen und Schulungsleiter. Präsentieren Sie lehrreiche, schrittweise Visuals kombiniert mit einer klaren, autoritativen Stimme, die demonstriert, wie HeyGens Text-zu-Video-Funktion aus Skripten detaillierte Anweisungen nahtlos in professionelle Tutorials umwandelt und vielseitige Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte für verschiedene Plattformen bietet.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Dashboard-Tutorial-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos fesselnde und präzise Tutorial-Videos für jedes Dashboard mit unserer KI-gestützten Plattform, die komplexe Datenerklärungen in klare, professionelle visuelle Anleitungen verwandelt.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Tutorial-Skript
Beginnen Sie damit, Ihren Inhalt für das Dashboard-Tutorial zu schreiben oder einzufügen. Unsere **Text-zu-Video-Funktion aus Skripten** ermöglicht es Ihnen, Ihre schriftlichen Erklärungen sofort in eine dynamische Videonarration zu verwandeln, die bereit für visuelle Verbesserungen ist.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar
Wählen Sie aus einer vielfältigen Auswahl an **KI-Avataren**, um Ihr Tutorial zu präsentieren. Diese digitalen Moderatoren verleihen Ihrer Videodokumentation einen professionellen Touch und machen sie für die Zuschauer ansprechend und nachvollziehbar.
3
Step 3
Passen Sie Visuals und Branding an
Integrieren Sie Screenshots Ihres Dashboards und verwenden Sie die **Branding-Kontrollen**, um die Farben und Logos Ihrer Marke anzuwenden. Dies stellt sicher, dass Ihre professionellen Tutorials mit der Identität Ihres Unternehmens übereinstimmen.
4
Step 4
Generieren und exportieren Sie Ihr Video
Sobald Ihr Dashboard-Tutorial fertig ist, generieren Sie einfach Ihr endgültiges Video. Nutzen Sie die **Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte**, um sicherzustellen, dass Ihre fertigen Tutorial-Videos perfekt für jede Plattform oder jedes Gerät formatiert sind.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Vereinfachen Sie komplexe Dashboard-Konzepte

.

Erstellen Sie klare, fesselnde Videodokumentationen für komplexe Dashboards, um komplexe Funktionen leicht verständlich zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung professioneller Tutorials?

HeyGen ist ein fortschrittlicher KI-Tutorial-Video-Generator, der die Erstellung professioneller Tutorials vereinfacht, indem er Text in fesselnde Videos mit realistischen KI-Avataren und KI-generierter Sprachsynthese verwandelt, und dabei seine generative KI-Plattform nutzt.

Kann HeyGen mir helfen, effektive Videodokumentationen für SOPs zu erstellen?

Absolut. HeyGen vereinfacht den Prozess der Erstellung von Videodokumentationen und SOPs mit KI, indem es KI-gestützte Vorlagen und einen intuitiven Video-Editor bietet, der sicherstellt, dass Ihre Standardarbeitsanweisungen klar kommuniziert werden.

Welche Fähigkeiten bietet HeyGen zur Erstellung von Schulungsvideos für Reporting-Dashboards?

HeyGen fungiert als leistungsstarker Dashboard-Tutorial-Video-Generator, der es Benutzern ermöglicht, umfassende Schulungsvideos für Reporting-Dashboards für Plattformen wie Power BI zu erstellen und so die Klarheit für interne Teams und Kundenpräsentationen zu verbessern.

Wie kann HeyGens generative KI über Tutorials hinaus vielfältige Inhalte aufwerten?

HeyGens generative KI-Plattform befähigt die Erstellung vielfältiger Inhalte, von E-Learning-Plattformen bis hin zu Marketing, indem sie KI-Avatare und KI-generierte Sprachsynthese nutzt, um mühelos hochwertige, skalierbare Videoinhalte zu produzieren.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo