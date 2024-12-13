AI-Trainingsvideo-Generator: Erstellen Sie schnell ansprechende Kurse
Erstellen Sie mühelos ansprechende und effektive Schulungsvideos. Unsere AI-Avatare erwecken Ihre Inhalte zum Leben und sorgen für einen optimierten Workflow und bessere Lernergebnisse.
Entwickeln Sie eine 90-sekündige Anleitung für IT-Profis, die die Erstellung schneller Software-Tutorials mit HeyGen veranschaulicht. Verwenden Sie einen dynamischen visuellen Stil, ähnlich wie Bildschirmaufnahmen, gepaart mit einer freundlichen, gesprächigen AI-Sprachübertragung. Dieses Video sollte die Verwendung anpassbarer Vorlagen und die automatische Erstellung von Untertiteln/Hinweisen hervorheben, um das Verständnis und die Zugänglichkeit zu verbessern.
Produzieren Sie ein 2-minütiges Video, das sich an HR-Abteilungen und Spezialisten für die Einarbeitung von Mitarbeitern richtet, mit dem Fokus auf die Schaffung ansprechender Erlebnisse für neue Mitarbeiter. Das Video sollte moderne, lebhafte Visuals mit diversen AI-Avataren zeigen, die neue Teammitglieder willkommen heißen, ergänzt durch eine ermutigende Sprachübertragung, die durch die "Sprachübertragungserzeugung" von HeyGen generiert wird. Dies betont die Kraft von AI-Avataren in der personalisierten Einarbeitung.
Gestalten Sie ein 45-sekündiges Werbevideo für Geschäftsleiter, die die Videoproduktion optimieren möchten, und präsentieren Sie HeyGen als generative AI-Plattform. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, Kosten- und Zeiteffizienz vermitteln, mit einer selbstbewussten, prägnanten AI-Stimme. Zeigen Sie, wie "Text-to-Video aus Skript" schnell hochwertige Inhalte produziert, die sich leicht für verschiedene Plattformen anpassen lassen, indem "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte" verwendet werden.
Kreativer Motor
Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit
Prompt-Native Videoerstellung
Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.
End-to-End Videogenerierung
Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.
Mit Struktur und Absicht Gebaut
Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.
Anwendungsfälle
Steigern Sie das Engagement und die Behaltensquote bei Schulungen.
Nutzen Sie AI, um dynamische Schulungsvideos zu erstellen, die das Engagement der Lernenden und die Wissensbehaltung innerhalb Ihres DAO erheblich steigern.
Erweitern Sie Schulungskurse und globale Reichweite.
Produzieren Sie mühelos mehr Schulungsinhalte, sodass Ihr DAO eine breitere, global verteilte Mitgliederbasis effizient schulen kann.
Häufig Gestellte Fragen
Wie erleichtert HeyGen die AI-gestützte Videoproduktion für Schulungen?
HeyGen ist eine generative AI-Plattform, die Text in Video umwandelt und es Nutzern ermöglicht, professionelle Schulungsvideos mit AI-Avataren und fortschrittlicher Text-zu-Sprache-Technologie zu erstellen, wodurch der gesamte Videoproduktionsprozess optimiert wird.
Kann HeyGen in bestehende Workflows integriert werden, um die Videoproduktion zu optimieren?
Ja, HeyGen unterstützt einen optimierten Workflow, indem es Nutzern ermöglicht, Skripte in Videos umzuwandeln, sich mit Tools wie ChatGPT zu integrieren und anpassbare Vorlagen zu nutzen, was die Effizienz für L&D-Teams und Einarbeitungsinitiativen erheblich steigert.
Welche Anpassungsoptionen gibt es für AI-Avatare und Videoinhalte bei HeyGen?
HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Avatare und Videoinhalte, einschließlich Branding-Kontrollen, einer umfangreichen Mediathek und der Möglichkeit, benutzerdefinierte Avatar-Klone für hochgradig personalisierte und ansprechende Schulungsvideos zu erstellen.
Bietet HeyGen Funktionen zur Erstellung mehrsprachiger und barrierefreier Schulungsvideos?
Ja, HeyGen nutzt fortschrittliche Text-zu-Sprache-Technologie und automatische Untertitel/Hinweise, um die Erstellung mehrsprachiger Schulungsvideos zu erleichtern, was die Zugänglichkeit und Reichweite für diverse Zielgruppen verbessert, ohne dass Mikrofone, Kameras oder Schauspieler benötigt werden.