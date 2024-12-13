Entwickeln Sie ein überzeugendes 90-Sekunden-Video für allgemeine Mitarbeiter, das zeigt, wie man Phishing-Betrügereien erkennt und vermeidet. Der visuelle Stil sollte fesselnd und leicht dramatisch sein, wobei AI-Avatare sowohl das Opfer als auch den Betrüger personifizieren, während eine klare Voiceover-Generierung die Zuschauer durch bewährte Praktiken führt.

Video Generieren