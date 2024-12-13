Entwickeln Sie ein 45-sekündiges animiertes Erklärvideo, das sich an Unternehmensmitarbeiter richtet, um das Bewusstsein für häufige Phishing-Angriffe zu schärfen. Der visuelle Stil sollte ansprechend und leicht verspielt sein, mit leuchtenden Farben und einfachen Bewegungsgrafiken, um die Gefahren verdächtiger E-Mails zu vermitteln, begleitet von einer klaren, freundlichen Stimme. Heben Sie die Nutzung von HeyGen's Voiceover-Generierung hervor, um konsistente und hochwertige Audioqualität in verschiedenen Sprachen für globale Teams zu gewährleisten.

