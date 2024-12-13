Cyber Monday Werbevideo-Vorlagen für epische Verkäufe

Gestalten Sie auffällige Social-Media-Grafiken und Promo-Videos, um die Cyber Monday-Verkäufe zu maximieren, mühelos erstellt mit HeyGens Vorlagen & Szenen.

333/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwerfen Sie eine ansprechende 30-Sekunden-Video-Vorlage, die perfekt für Content-Ersteller und Marketing-Teams geeignet ist, mit einem modernen und klaren Design und einem energetischen Soundtrack, um Cyber Monday-Angebote in sozialen Medien zu bewerben; verwenden Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skript-Funktion, um mühelos eine überzeugende Erzählung zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie eine professionelle 45-Sekunden-Cyber-Monday-Vorlage, die sich an größere Unternehmen richtet, die eine elegante und ansprechende Anzeige suchen, mit einem freundlichen, autoritativen Ton; integrieren Sie HeyGens AI-Avatare, um wichtige Angebote zu präsentieren und eine persönliche Note sowie hohe Produktionsqualität zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 20-Sekunden-Mobilvideo für digitale Vermarkter, das anpassbare Inhalte mit einem dynamischen visuellen Stil und positiver Audio bietet, die leicht über verschiedene Plattformen für Cyber Monday-Promotionen wiederverwendet werden können; nutzen Sie HeyGens Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte voll aus, um eine nahtlose Anpassung an jeden Bildschirm zu ermöglichen.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie Cyber Monday Werbevideo-Vorlagen funktionieren

Gestalten Sie auffällige Promo-Videos für Ihre Cyber Monday-Verkäufe. Unsere anpassbaren Vorlagen und leistungsstarken Funktionen helfen Ihnen, effektive Kampagnen für jede Plattform zu entwerfen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Cyber Monday Vorlage
Durchsuchen Sie eine Vielzahl professionell gestalteter Video-Vorlagen speziell für Cyber Monday-Verkäufe. Nutzen Sie HeyGens "Vorlagen & Szenen"-Funktion, um Ihren kreativen Prozess mühelos zu starten.
2
Step 2
Passen Sie die visuellen Elemente Ihrer Anzeige an
Personalisieren Sie Ihre gewählte Vorlage mit dem einzigartigen Stil Ihrer Marke. Passen Sie Farben, Schriftarten an und laden Sie Ihr Logo mit unseren "Branding-Kontrollen (Logo, Farben)" hoch, um es wirklich zu Ihrem eigenen zu machen.
3
Step 3
Erstellen Sie überzeugende Promo-Inhalte
Fügen Sie Ihren Promotionstext hinzu und lassen Sie HeyGens "Text-zu-Video aus Skript"-Funktion Ihr Promo-Video zum Leben erwecken. Verstärken Sie Ihre Botschaft mit dynamischen visuellen Effekten und ansprechenden Sprachaufnahmen.
4
Step 4
Exportieren Sie für jede soziale Plattform
Bereiten Sie Ihre fertige Anzeige für die Verteilung über alle Ihre Kanäle vor. Verwenden Sie "Seitenverhältnis-Anpassung & Exporte", um Ihr Video für Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok als Social-Media-Grafiken zu optimieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Entfachen Sie Dringlichkeit für Cyber Monday-Verkäufe

.

Produzieren Sie aufregende und überzeugende Werbevideos, die zu sofortigem Handeln anregen und die Dringlichkeit Ihrer exklusiven Cyber Monday-Angebote hervorheben.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung ansprechender Cyber Monday Werbevideo-Vorlagen helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, fesselnde Cyber Monday Werbevideo-Vorlagen mit Leichtigkeit zu erstellen. Nutzen Sie AI-Avatare und dynamische Animationen, um Ihre Promo-Video-Skripte in aufmerksamkeitsstarke Inhalte zu verwandeln. Unsere vielfältigen Designoptionen sorgen dafür, dass Ihre Cyber Monday-Kampagnen auf jeder Plattform herausstechen.

Welche anpassbaren Optionen gibt es für Cyber Monday Video-Vorlagen in HeyGen?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Cyber Monday Video-Vorlagen. Personalisieren Sie Ihre Social-Media-Grafiken mit den Farben und dem Logo Ihrer Marke, wählen Sie aus verschiedenen Szenen und integrieren Sie Ihre eigenen Medien aus der Bibliothek. Diese Flexibilität ermöglicht es Ihnen, einzigartige und effektive Black Friday und Cyber Monday Promotionen zu gestalten.

Kann HeyGen bei der Erstellung von Cyber Monday Promo-Videos für verschiedene Social-Media-Plattformen helfen?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen bei der Erstellung von Cyber Monday Promo-Videos zu helfen, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind. Passen Sie Ihre mobilen Videoinhalte einfach für Instagram, Facebook und TikTok an, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft überall perfekt aussieht. Unsere Plattform bietet anpassbare Video-Vorlagen für eine breite Reichweite.

Wie erleichtert HeyGen die schnelle Produktion hochwertiger Cyber Monday Sale Videos?

HeyGen vereinfacht die Produktion hochwertiger Cyber Monday Sale Videos und ermöglicht eine schnelle Erstellung. Unsere Text-zu-Video-Funktionalität, kombiniert mit professioneller Sprachgenerierung und AI-Avataren, erlaubt es Ihnen, polierte Promo-Videos effizient zu produzieren. Dies stellt sicher, dass Sie schnell aufmerksamkeitsstarke Videos für Ihren Cyber Monday Sale bereitstellen können.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo