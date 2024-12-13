Generator für Cyber-Awareness-Trainingsvideos

Erstellen Sie ansprechende Cybersecurity-Trainingsvideos, die die Wissensspeicherung verbessern, indem Sie AI-Avatare für dynamische Inhalte nutzen.

Erstellen Sie ein dynamisches 45-sekündiges Cyber-Awareness-Trainingsvideo für neue Mitarbeiter, das in einem leicht humorvollen, animierten visuellen Stil die Gefahren von Phishing-Betrügereien erklärt. Das Video sollte ansprechende AI-Avatare enthalten, um wichtige Sicherheitsbewusstseinskonzepte mit einer freundlichen, klaren Stimme zu vermitteln.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Produzieren Sie ein professionelles 60-sekündiges Video für alle Unternehmensmitarbeiter, das robuste digitale Abwehrmaßnahmen demonstriert und eine saubere, infografikartige visuelle Präsentation verwendet. Dieses Cybersecurity-Trainingsvideo wird effizient aus einem detaillierten Skript mit HeyGens Text-zu-Video-Funktionalität generiert, begleitet von einer ruhigen, autoritativen AI-Stimme.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein prägnantes 30-sekündiges Informationsvideo für das Management und Compliance-Beauftragte, das einen eleganten Motion-Graphics-Stil verwendet, um häufige Ursachen und Prävention von Datenverletzungen hervorzuheben. Dieser wichtige Compliance-Trainingsinhalt wird HeyGens Voiceover-Generierung für einen ernsten, professionellen Ton nutzen.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein zugängliches 45-sekündiges Video für Kleinunternehmer, das praktische Tipps zur Verbesserung des Sicherheitsbewusstseins und der Wissensspeicherung betont. Der visuelle Stil sollte hell und leicht verständlich sein und die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen voll ausnutzen, gepaart mit einer zugänglichen AI-Stimme.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der Generator für Cyber-Awareness-Trainingsvideos funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und ansprechende Cybersecurity-Trainingsvideos mit AI-Avataren und intelligenten Bearbeitungstools, die eine hohe Wissensspeicherung und starke digitale Abwehrmaßnahmen gewährleisten.

1
Step 1
Laden Sie Ihre Inhalte hoch
Beginnen Sie, indem Sie Ihren vorhandenen Text, PPT oder PDF hochladen oder Ihr Skript direkt einfügen, um die Grundlage für Ihr Trainingsvideo zu legen. Unsere Text-zu-Video-Funktion verwandelt Ihre Inhalte in ein dynamisches Skript.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar und Ihre Szene
Steigern Sie das Engagement, indem Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren auswählen und geeignete Videovorlagen oder Szenen wählen. Diese AI-Avatare werden Ihre Inhalte erzählen und sie visuell ansprechend machen.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Voiceovers hinzu
Wenden Sie das Logo und die Farben Ihrer Marke an, um Konsistenz zu gewährleisten. Erzeugen Sie natürlich klingende AI-Voiceovers für Ihr Skript und fügen Sie automatisch Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und Wissensspeicherung zu verbessern.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Exportieren Sie Ihre fertigen Cybersecurity-Trainingsvideos einfach in hoher Auflösung, einschließlich 4K-Qualität. Laden Sie Ihre professionellen Videoinhalte herunter und teilen Sie sie über Ihr Learning Management System oder interne Plattformen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Cyber-Konzepte entmystifizieren

Vereinfachen Sie komplexe Cybersecurity-Konzepte und verbessern Sie das Verständnis für alle Fähigkeitsstufen, indem Sie komplexe digitale Abwehrmaßnahmen in zugängliche Lernerfahrungen verwandeln.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen unsere Cyber-Awareness-Trainingsvideos verbessern?

HeyGens AI-Videogenerator ermöglicht es Ihnen, ansprechende Cybersecurity-Trainingsvideos mit benutzerdefinierten AI-Avataren und AI-Voiceovers zu erstellen, was eine höhere Wissensspeicherung bei Ihren Mitarbeitern sicherstellt. Es fungiert als leistungsstarker kreativer Motor, um professionelle Videos effizient zu produzieren.

Welche kreativen Steuerungsmöglichkeiten bietet HeyGen für die Produktion von Trainingsvideos?

HeyGen bietet vollständig anpassbare Videovorlagen und robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, die Identität Ihres Unternehmens nahtlos zu integrieren. Sie können auch den Charakter-Builder nutzen, um professionelle Videos zu erstellen, die auf Ihre spezifischen Trainingsbedürfnisse zugeschnitten sind, was die Videoproduktion einfach macht.

Ist HeyGen einfach zu bedienen, um Text in Video umzuwandeln?

Absolut, HeyGens intuitive Plattform macht die Erstellung von Text-zu-Video einfach und ermöglicht es Ihnen, Ihre Skripte schnell in polierte Trainingsvideos mit dynamischen AI-Avataren und reichhaltigen Medieninhalten zu verwandeln. Es ist als benutzerfreundlicher Generator für Cyber-Awareness-Trainingsvideos konzipiert.

Kann die AI-Videoproduktion von HeyGen die Einarbeitung und Compliance der Mitarbeiter vereinfachen?

Ja, HeyGen fungiert als leistungsstarker kreativer Motor, der die Erstellung von Trainingsvideos für die Einarbeitung und Compliance der Mitarbeiter vereinfacht. Seine Fähigkeiten, einschließlich AI-Avatare und AI-Voiceovers, helfen dabei, konsistente und ansprechende Cybersecurity-Trainingsvideos mühelos zu liefern.

