Kunden-Walkthrough-Video-Generator: Erstellen Sie ansprechende Demos

Verwandeln Sie Ihre Skripte in dynamische Tutorial-Videos mit Text-zu-Video, um komplexe Funktionen für Kunden verständlich zu machen.

Erstellen Sie ein 45-sekündiges, elegantes und modernes Produkt-Tour-Video für potenzielle B2B-Kunden, das zeigt, wie unser Kunden-Walkthrough-Video-Generator komplexe Software-Erklärungen vereinfacht. Verwenden Sie einen selbstbewussten, optimistischen Audiostil mit professioneller Voiceover-Generierung, um wichtige Funktionen und Vorteile hervorzuheben und ein Premium-Gefühl zu vermitteln.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein freundliches und zugängliches 30-sekündiges Erklärvideo für Kleinunternehmer, die neu in der Welt der KI sind, und demonstrieren Sie die einfache Erstellung eines schnellen Tutorial-Videos mit unserer Plattform. Verwenden Sie einen KI-Avatar, um die Zuschauer durch den Prozess mit klarer, prägnanter Sprache und einem leichten, ermutigenden Audiostil zu führen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 60-sekündiges umfassendes Produkt-Tour-Video für neue Unternehmenssoftware-Nutzer, das zeigt, wie unser Walkthrough-Video-Maker das Onboarding transformiert. Nutzen Sie anpassbare Vorlagen und Szenen, um eine saubere Benutzeroberfläche zu erhalten, mit einem ruhigen, informativen Audiostil, um jeden Schritt und jede Funktion klar zu artikulieren.
Beispiel-Prompt 3
Erstellen Sie ein dynamisches und ansprechendes 20-sekündiges Erklärvideo für Social-Media-Marketer, das zeigt, wie unser Kunden-Walkthrough-Video-Generator schnell teilbare Inhalte produziert. Nutzen Sie Text-zu-Video aus dem Skript, um schnelle visuelle Effekte zu erzeugen, die mit trendiger Hintergrundmusik synchronisiert sind, und sorgen Sie für eine schnelle, prägnante Lieferung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Kunden-Walkthrough-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos ansprechende, professionelle Kunden-Walkthrough-Videos, die Ihr Publikum informieren und onboarden, indem Sie Funktionen klar und wirkungsvoll präsentieren.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihres Walkthrough-Skripts oder nutzen Sie KI für die Text-zu-Video-Generierung aus dem Skript, um jeden Produktschritt präzise zu beschreiben.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren Präsentator
Wählen Sie einen KI-Avatar aus unserer vielfältigen Bibliothek, der als Ihr Bildschirmführer dient und das Engagement und die Personalisierung für Ihre Zuschauer erhöht.
3
Step 3
Erzeugen Sie das Voiceover
Produzieren Sie ein klares, professionelles Voiceover mit unserer Voiceover-Generierungsfunktion, um Ihr Walkthrough mit Genauigkeit und natürlichem Ton zu erzählen.
4
Step 4
Untertitel anwenden
Verbessern Sie die Zugänglichkeit für alle Zielgruppen, indem Sie Ihrem Kunden-Walkthrough-Video einfach Untertitel hinzufügen, um ein universelles Verständnis zu gewährleisten.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Teilen Sie Produkt-Walkthroughs in sozialen Medien

.

Erstellen Sie schnell überzeugende Erklärvideos und Produkt-Walkthroughs, die für soziale Medien optimiert sind, um Ihre Reichweite zu erweitern und Ihr Publikum zu binden.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Kunden-Walkthrough-Videos zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Kunden-Walkthrough-Videos und Erklärvideos zu produzieren. Nutzen Sie KI-Avatare, Text-zu-Video-Funktionen und anpassbare Video-Vorlagen, um Funktionen effektiv zu präsentieren und Ihren Kunden-Onboarding-Prozess zu verbessern.

Welche KI-Funktionen bietet HeyGen zur Erstellung von Produkt-Tour-Videos?

HeyGen nutzt fortschrittliche KI-Funktionen wie realistische KI-Avatare und Text-zu-Video aus dem Skript, um die Erstellung überzeugender Produkt-Tour-Videos zu vereinfachen. Diese generative KI-Plattform macht es einfach, professionelle Voiceovers und Untertitel automatisch hinzuzufügen.

Kann ich meine Tutorial-Videos mit HeyGen an meine Markenidentität anpassen?

Ja, HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsoptionen für Ihre Tutorial-Videos. Sie können anpassbare Video-Vorlagen und starke Branding-Kontrollen nutzen, um sicherzustellen, dass Ihr Inhalt perfekt mit Ihrer Marketingstrategie übereinstimmt, einschließlich benutzerdefinierter Logos und Markenfarben.

Ist HeyGen geeignet, um verschiedene Arten von Marketingvideos zu erstellen?

Absolut. HeyGen ist ein vielseitiger Video-Editor und eine generative KI-Plattform, die für die Erstellung vielfältiger Inhalte konzipiert ist, von Erklärvideos und Tutorial-Videos bis hin zu Produkt-Touren. Seine Funktionen, einschließlich KI-Sprachgenerierung und Unterstützung für reichhaltige Medien, verbessern Ihre gesamte Marketingstrategie.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo