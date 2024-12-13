Stellen Sie sich ein 45-sekündiges personalisiertes Marketingvideo vor, das speziell für Kleinunternehmer und E-Commerce-Marketer entwickelt wurde und dynamisch ein neues Produkt vorstellt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit eindrucksvollen Produktaufnahmen und klaren On-Screen-Texten, ergänzt durch ein freundliches, professionelles Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um eine hohe Audioqualität für dieses wichtige Element der KI-Videoerstellung zu gewährleisten.

Video Generieren