Kunden-Video-Generator: Mühelose KI-Videoerstellung

Nutzen Sie unseren KI-Video-Generator, um personalisierte Marketingvideos schneller zu erstellen und Text-zu-Video aus Skripten mühelos für maximale Kundenwirkung zu transformieren.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges personalisiertes Marketingvideo vor, das speziell für Kleinunternehmer und E-Commerce-Marketer entwickelt wurde und dynamisch ein neues Produkt vorstellt. Der visuelle Stil sollte hell und energiegeladen sein, mit eindrucksvollen Produktaufnahmen und klaren On-Screen-Texten, ergänzt durch ein freundliches, professionelles Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde, um eine hohe Audioqualität für dieses wichtige Element der KI-Videoerstellung zu gewährleisten.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Für technikaffine Fachleute und bestehende Software-Nutzer kann ein 60-sekündiges Video-Tutorial komplexe neue Funktionen effektiv erklären. Dieses Video sollte eine saubere, moderne visuelle Ästhetik mit animierten Grafiken verwenden, um jeden Schritt zu veranschaulichen, und einen charismatischen KI-Avatar aus HeyGens Bibliothek präsentieren, der den Inhalt klar darstellt und die Text-zu-Video-Fähigkeit für eine effiziente KI-Videoerstellung aus Ihrem Skript nutzt.
Beispiel-Prompt 2
Erstellen Sie ein ansprechendes 30-sekündiges internes Team-Update-Video für Unternehmensgruppen und interne Kommunikatoren, das eine neue Unternehmensinitiative ankündigt. Der visuelle Stil sollte professionell und elegant sein, mit dynamischen Textanimationen und subtilen Markenelementen, unterstützt von einer selbstbewussten KI-Stimme aus einem sorgfältig erstellten Skript, das direkt in ein Video umgewandelt wird, indem HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion verwendet wird, um eine effiziente KI-Videoerstellung innerhalb der Unternehmensvideoplattform zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine fesselnde 15-sekündige Werbeanzeige vor, perfekt für Social-Media-Nutzer und potenzielle Kunden, die darauf abzielt, einen neuen Service hervorzuheben. Dieser Kurzinhalt benötigt schnelle, ansprechende visuelle Schnitte, die mit lebhafter Hintergrundmusik unterlegt sind, und wichtige Botschaften, die durch HeyGens Untertitel/Untertitel geliefert werden, um maximale Wirkung zu erzielen, selbst wenn sie stumm angesehen werden, und die Kraft eines Kunden-Video-Generators für effektive Produktvideos zu demonstrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Kunden-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle und personalisierte Kundenvideos mit KI, optimieren Sie Ihre Kommunikation und steigern Sie das Engagement für jeden Anwendungsfall.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Botschaft. Sie können Ihr Skript direkt schreiben oder den leistungsstarken KI-Skriptgenerator nutzen, um schnell überzeugende Inhalte für Ihr Kundenvideo zu entwickeln.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren KI-Avatar und die Stimme
Wählen Sie aus einer Vielzahl von KI-Avataren, um Ihre Marke zu repräsentieren. Kombinieren Sie Ihren gewählten Avatar mit einem natürlich klingenden Voiceover, das aus Ihrem Skript generiert wird, und nutzen Sie die fortschrittliche KI-Avatare-Technologie.
3
Step 3
Anpassen von Branding und Bearbeitungen
Verbessern Sie Ihr Video mit der einzigartigen Identität Ihrer Marke. Nutzen Sie Branding-Kontrollen, um Logos hinzuzufügen, Farben anzupassen und andere visuelle Elemente zu integrieren, um sicherzustellen, dass Ihre Marketingvideos den Stil Ihres Unternehmens widerspiegeln.
4
Step 4
Exportieren und Teilen Ihres Videos
Schließen Sie Ihre Kreation ab, indem Sie sie innerhalb der intuitiven Videoplattform überprüfen. Sobald Sie zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges Kundenvideo in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für die sofortige Verteilung über Ihre gewünschten Kanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

.

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende KI-Videos, um Vertrauen aufzubauen und den realen Wert effektiv zu demonstrieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine kreativen Videoprojekte mit KI verbessern?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, ihre kreativen Videoprojekte durch den Einsatz fortschrittlicher KI für die personalisierte Videoproduktion zu verbessern. Sie können Text einfach in Videos umwandeln, indem Sie realistische KI-Avatare verwenden und wirkungsvolle Marketingvideos erstellen, die bei Ihrem Publikum Anklang finden.

Welche Arten von KI-Avataren sind über HeyGen für die Videoproduktion verfügbar?

HeyGen bietet eine vielfältige Auswahl an realistischen KI-Avataren, die es Ihnen ermöglichen, ansprechende und dynamische Videoinhalte zu erstellen. Diese KI-Avatare sind nahtlos in unseren KI-Video-Generator integriert, was es einfach macht, Videos in professioneller Qualität für verschiedene Anwendungen zu produzieren.

Bietet HeyGen anpassbare Videovorlagen für eine schnelle Inhaltserstellung?

Ja, HeyGen verfügt über eine umfangreiche Bibliothek an anpassbaren Videovorlagen, die darauf ausgelegt sind, Ihren KI-Videoerstellungsprozess zu beschleunigen. Diese Vorlagen sind perfekt, um eine Vielzahl von Inhalten zu generieren, einschließlich überzeugender Produktvideos und Marketingkampagnen, mit minimalem Aufwand.

Kann ich Branding-Elemente in von HeyGen generierten Videos anpassen?

Absolut, HeyGen bietet Ihnen umfassende Branding-Kontrollen innerhalb seines leistungsstarken Videoeditors. Dies ermöglicht es Ihnen, Elemente wie Ihr Logo und Ihre Markenfarben mühelos anzupassen, um eine konsistente visuelle Identität über alle Ihre Videoressourcen auf unserer Plattform hinweg sicherzustellen.

