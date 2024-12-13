Customer Video Academy: Meistere Engagement & Wachstum

Steigere Kundenerfolg und -bindung. Produziere schnell ansprechende Schulungsvideos mit HeyGens AI-Avataren für eine wirkungsvolle, skalierbare Produktadoption.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges, dynamisches, professionelles und inspirierendes Video mit fröhlicher Hintergrundmusik, das sich an Kleinunternehmer und Vertriebsprofis richtet, die Leads generieren möchten. Dieses Video sollte HeyGens Vorlagen & Szenen effektiv nutzen, um eine überzeugende Erzählung über die Vorteile von Online-Training zu schaffen, verstärkt durch klare Voiceover-Generierung, um zu erklären, wie die Customer Video Academy die digitalen Marketingbemühungen transformieren kann.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein 30-sekündiges, sauberes, prägnantes und tutorialartiges Video mit On-Screen-Text und einer ruhigen, leitenden Stimme, das für neue Kunden oder Mitarbeiter gedacht ist, die eine schnelle Produktadoption und Kunden-Onboarding benötigen. Implementieren Sie HeyGens Untertitel für Barrierefreiheit und integrieren Sie relevante visuelle Inhalte mit Unterstützung aus der Medienbibliothek/Stock, um die Einfachheit des Lernens neuer Videoinhalte innerhalb der Academy zu veranschaulichen.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein 50-sekündiges, modernes, aspiratives und leicht unternehmerisches Video mit einer selbstbewussten, autoritativen Stimme für Fachleute, die Zertifizierungen und Karrierewachstum anstreben. Nutzen Sie HeyGens Größenanpassung & Exporte für die plattformübergreifende Verteilung und Text-zu-Video aus Skripten, um den Wert spezialisierter Geschäftsfähigkeiten hervorzuheben, die durch die Customer Video Academy erworben werden, und positionieren Sie sie als Schlüssel zum Karrierewachstum.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie eine Customer Video Academy funktioniert

Ermächtigen Sie Ihre Kunden und optimieren Sie das Onboarding mit einer umfassenden Video-Akademie, die darauf ausgelegt ist, die Produktadoption zu steigern und Supportanfragen zu reduzieren.

1
Step 1
Erstellen Sie ansprechende Videoinhalte
Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video aus Skripten, um Ihre Lektionen in professionelle Videoinhalte zu verwandeln. Dies macht Ihr Online-Training für Ihre Kunden zugänglich und hochgradig ansprechend.
2
Step 2
Wählen und strukturieren Sie Schulungsmodule
Organisieren Sie Ihre Akademie in klare Schulungsmodule, die Kunden durch wesentliche Konzepte führen. Unsere Vorlagen bieten eine strukturierte Grundlage, die die Lernreise innerhalb Ihrer Customer Academy verbessert.
3
Step 3
Fügen Sie Branding und Barrierefreiheit hinzu
Integrieren Sie die Identität Ihrer Marke mit Branding-Kontrollen wie Logos und Farben. Verbessern Sie das Verständnis und die Reichweite Ihres Video-Trainings durch die Hinzufügung von Voiceover-Generierung und präzisen Untertiteln.
4
Step 4
Exportieren für weitreichende Adoption
Bereiten Sie Ihre Akademie-Videos für die Verteilung vor, indem Sie Größenanpassung & Exporte nutzen, um sicherzustellen, dass sie auf verschiedenen Plattformen passen. Dies erleichtert den unbegrenzten Zugang und unterstützt ein robustes Kunden-Onboarding und die Produktadoption.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Heben Sie Kundenerfolgsgeschichten hervor

Erstellen Sie mühelos überzeugende Videotestimonials und Fallstudien, um erfolgreiche Kundenreisen zu präsentieren, andere zu inspirieren und Vertrauen in Ihre Lösungen aufzubauen.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Customer Video Academy verbessern?

HeyGen revolutioniert Ihre Customer Video Academy, indem es die Erstellung von ansprechenden Videoinhalten schnell und effizient ermöglicht. Nutzen Sie AI-Avatare und Text-zu-Video aus Skripten, um hochwertige Schulungsmodule zu produzieren, die die Produktadoption und das Kunden-Onboarding erheblich verbessern.

Welche Rolle spielt HeyGen im skalierbaren Online-Training?

HeyGen ist entscheidend für die Bereitstellung skalierbarer Online-Trainingslösungen. Es ermöglicht Unternehmen, schnell professionelle Videoinhalte für verschiedene Themen zu erstellen, einschließlich umfassender Kundendienstschulungen, und stellt sicher, dass alle Teammitglieder unbegrenzten Zugang zu konsistentem, hochwertigem Videotraining haben.

Kann HeyGen helfen, meine Video-Trainingsinhalte anzupassen?

Absolut. HeyGen bietet umfassende Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Video-Trainingsinhalte vollständig mit Ihrem spezifischen Logo und Ihren Markenfarben anzupassen. Nutzen Sie diverse Vorlagen, Szenen, Voiceover-Generierung und Untertitel, um professionelle und kohärente Videoinhalte für Ihre Customer Academy zu erstellen.

Für welche Arten von Geschäftsfähigkeitstraining ist HeyGen geeignet?

HeyGen ist unglaublich vielseitig für eine breite Palette von Geschäftsfähigkeitstrainings, einschließlich Modulen für den Verkaufsprozess, digitales Marketing und sogar Zertifizierungen. Es befähigt Unternehmen, überzeugende Videoinhalte zu erstellen, die die Lead-Generierung unterstützen, Karrieren fördern und die gesamte Geschäftsstrategie verbessern.

